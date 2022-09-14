Банк «Точка» впервые с момента основания провел ребрендинг

Банк для предпринимателей «Точка» провел ребрендинг впервые с момента основания — 2015 года. Теперь у бренда новый шрифт, цвет и визуальный язык. Главный цвет бренда смешение прежних розового и голубого — фиолетовый. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

На ребрендинг компанию поддтолкнуло увеличение количества клиентов и расширение сервисов. Средний оборот клиентов банка за три года вырос на 52%, а самих предпринимателей стало более 500 тыс. «Точка» сейчас— это экосистема сервисов для бизнеса, визуальный язык будет отображать этот масштаб, пояснили в компании.

Компания мечтала уйти от наивности в прежних иллюстрациях. Для нового стиля дизайнеры выбрали бельгийские комиксы — они реалистичны, но при этом рассказывают о мире мечтателей, какими их видит банк.

Иллюстрации дополнили рукописным шрифтом для главных слов в лайне. Он выглядит как заметка на салфетке, его соавтором стала сотрудника «Точки» Ирина Злодеева.

Банк определил приоритетный список носителей нового стиля: ключевые страницы сайта, пластиковая карта, соцсети, баннеры, презентации и т. д. Полноценный переход займет несколько месяцев.

Фото на обложке: «Точка»