Банк «Точка» впервые с момента основания провел ребрендинг

Банк для предпринимателей «Точка» провел ребрендинг впервые с момента основания — 2015 года. Теперь у бренда новый шрифт, цвет и визуальный язык. Главный цвет бренда смешение прежних розового и голубого — фиолетовый. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.
На ребрендинг компанию поддтолкнуло увеличение количества клиентов и расширение сервисов. Средний оборот клиентов банка за три года вырос на 52%, а самих предпринимателей стало более 500 тыс. «Точка» сейчас— это экосистема сервисов для бизнеса, визуальный язык будет отображать этот масштаб, пояснили в компании.
Компания мечтала уйти от наивности в прежних иллюстрациях. Для нового стиля дизайнеры выбрали бельгийские комиксы — они реалистичны, но при этом рассказывают о мире мечтателей, какими их видит банк.
Иллюстрации дополнили рукописным шрифтом для главных слов в лайне. Он выглядит как заметка на салфетке, его соавтором стала сотрудника «Точки» Ирина Злодеева.
Банк определил приоритетный список носителей нового стиля: ключевые страницы сайта, пластиковая карта, соцсети, баннеры, презентации и т. д. Полноценный переход займет несколько месяцев.
Фото на обложке: «Точка»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Какой банк для предпринимателей больше всего «дружелюбен» к клиентам?
- 2 Этот год может быть благоприятным для инвестиций
- 3 SWIFT тестирует новый блокчейн-проект по обмену корпоративными новостями
- 4 Банковское обслуживание в Казахстане: что нужно знать российским предпринимателям
- 5 Как переводить деньги в Европу из России в 2022 году?
ВОЗМОЖНОСТИ
15 сентября 2022
15 сентября 2022
15 сентября 2022