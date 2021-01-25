Банк «Точка» и United Investors вложат до 150 млн рублей в технологические компании

Банк «Точка» и клуб инвесторов United Investors запустили прием заявок на «Точка Pitch Day» . К участию приглашаются технологичные стартапы и взрослые компании из сфер: SaaS для бизнеса, AI и ML сервисы с большими данными, FinTech, AdTech и MarTech. Об этом RB.ru сообщил представитель банка.

«Мы ищем бизнесы, которые так же, как и мы, стараются сделать жизнь предпринимателя проще. Именно поэтому мы ищем схожие по духу компании, чтобы усилить друг друга», — отметил сооснователь «Точки» Андрей Завадских.

Основное требование к участникам Pitch Day — наличие продукта, основанного на новом IT-решении для предпринимателей. Также среди условий:

наличие продаж (желательно, но не обязательно — от 5 млн рублей выручки в месяц);

положительная динамика проекта.

Победителям организаторы предлагают инвестиции до 150 млн рублей, доступ к 400 тысячам потенциальных клиентов и экспертную оценку бизнеса.

Заявки на участие принимаются до 26 февраля, сама питч-сессия пройдет 19 марта.

Отмечается, что на Pitch Day у каждого участника будет 10 минут на презентацию из 8-10 слайдов и 15 минут на вопросы и ответы. Чтобы принять участие, нужно отправить организаторам презентацию о проекте и пройти первичный отсев.

«Точка» планирует найти до 10 компаний для запуска пилота. По результатам пилотов будет принято решение о финансировании каждого проекта. При этом лимита инвестиций в одну компанию — нет.

В жюри питч-сессии войдут представители Точки и United Investors. Среди них — сооснователи «Точки»: Борис Дьяконов, Эдуард Пантелеев, Яна Ганник, Мария Швецова, Андрей Завадских; а также основатели United Investors: Аркадий Морейнис, Александр Горный и Алексей Черняк.

Фото: Plusworld