Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Банк «Точка» и United Investors вложат до 150 млн рублей в технологические компании

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Банк «Точка» и клуб инвесторов United Investors запустили прием заявок на «Точка Pitch Day». К участию приглашаются технологичные стартапы и взрослые компании из сфер: SaaS для бизнеса, AI и ML сервисы с большими данными, FinTech, AdTech и MarTech. Об этом RB.ru сообщил представитель банка.

Банк «Точка» и United Investors вложат до 150 млн рублей в технологические компании

«Мы ищем бизнесы, которые так же, как и мы, стараются сделать жизнь предпринимателя проще. Именно поэтому мы ищем схожие по духу компании, чтобы усилить друг друга», — отметил сооснователь «Точки» Андрей Завадских.

Основное требование к участникам Pitch Day — наличие продукта, основанного на новом IT-решении для предпринимателей. Также среди условий:

  • наличие продаж (желательно, но не обязательно — от 5 млн рублей выручки в месяц);
  • положительная динамика проекта.

Победителям организаторы предлагают инвестиции до 150 млн рублей, доступ к 400 тысячам потенциальных клиентов и экспертную оценку бизнеса.

Заявки на участие принимаются до 26 февраля, сама питч-сессия пройдет 19 марта.

Отмечается, что на Pitch Day у каждого участника будет 10 минут на презентацию из 8-10 слайдов и 15 минут на вопросы и ответы. Чтобы принять участие, нужно отправить организаторам презентацию о проекте и пройти первичный отсев.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

«Точка» планирует найти до 10 компаний для запуска пилота. По результатам пилотов будет принято решение о финансировании каждого проекта. При этом лимита инвестиций в одну компанию — нет.

В жюри питч-сессии войдут представители Точки и United Investors. Среди них — сооснователи «Точки»: Борис Дьяконов, Эдуард Пантелеев, Яна Ганник, Мария Швецова, Андрей Завадских; а также основатели United Investors: Аркадий Морейнис, Александр Горный и Алексей Черняк.

Фото: Plusworld

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

27 января 2021

Hack.Genesis

29 января 2021

Дата-хакатон ОВД-Инфо и Мемы про машинное обучение

30 января 2021

Конкурс #выживуттолькоайтишники

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма