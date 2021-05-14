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ConTech-платформа «Точно» привлекла $10 млн инвестиций

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Цифровая платформа «Точно» объявила о привлечении $10 млн в ходе раунда А от PropTech-фонда, одним из инвесторов которого является компания О1 Properties.

ConTech-платформа «Точно» привлекла $10 млн инвестиций

Полученные средства «Точно» планирует потратить на развитие IT-продукта и запуск HR-бренда для привлечения мастеров, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию RB.RU. Остальные детали сделки стороны не раскрывают.

«Точно» специализируется на создании специальной платформы, которая позволит соединить исполнителей и девелоперов в единую экосистему цифровых продуктов; в компании это называют «уберизацией строительства». Исполнители смогут получать задания напрямую через мобильное приложение, а девелоперы — контролировать ход работ и финансовые потоки.

Для мастеров «Точно» станет платформой, которая позволит работать без посредников и зарабатывать существенно выше рынка. Мастер будет получать задания с инструкцией и критериями качества в мобильном приложении. Выполнять их можно как индивидуально, так и в команде, подключившись к платформе всей бригадой. Как только мастер сдаст текущее задание на проверку, он сможет взять следующее. Чем качественнее будет работать мастер — тем выше поднимется его рейтинг, и тем чаще платформа будет выдавать ему высокооплачиваемые задания, отмечают в «Точно».

Также компания запустит специального цифрового подрядчика для девелоперов. Он будет использовать IT-решения для выполнения всего спектра работ по отделке: от выдачи заданий и снабжения материалами до контроля качества и подготовки документации, заявляют в компании.

Мастера зависят от цепочки «лишних» управленцев, которые отвечают только за раздачу заданий и забирают себе часть заработка бригады, но фактически не выполняют полезной работы. Мы заменили «раздачу заданий на словах» самообучающимися алгоритмами, которые учитывают опыт, навыки и индивидуальную манеру работы исполнителя для подбора и выдачи наиболее релевантных и точных заданий прямо на смартфон мастера.
Дмитрий Баннов, технический директор «Точно».

В настоящий момент платформа компании тестируется на одном из объектов в Москве. К концу 2021 года создатели платформы планируют вести работы на 10 строительных площадках столицы, а во второй половине 2022 года расширить географию деятельности на всю Россию.

Принимая во внимание, что объём строительства жилья с выполненной отделкой увеличивается, но при этом девелоперы часто вынуждены сдвигать сроки передачи квартир покупателям, в том числе из-за проблем с длинными цепочками субподрядчиков, мы считаем, что платформа «Точно» будет востребована девелоперами. Мы также видим потенциал платформы для работы в коммерческой недвижимости, так как нередко собственники выполняют отделочные работы для арендаторов».
Александр Эрдман, директор по инвестициям O1 Properties

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Фото на обложке: tochno.pro.

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