В России обсудили токенизацию безналичных рассчетов

В конце прошлого года Центральный Банк на встрече обсудил с участниками рынка токенизацию безналичных расчетов. Обсуждение могут продолжить после опроса на эту тему.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил «Известиям», что организация занимается подобными опросами.
В начале 2021 года идею в качестве альтернативы внедрения цифрового рубля предложил «Сбер», но тогда Банк России скептично отнесся к этому.
«Если к текущим безналичным расчетам «приделать» токены, то операции станут именными и персонифицированными. Для этого не надо создавать новую архитектуру — достаточно сделать донастройку существующих систем. Предполагается, что такой инструмент не будет противовесом цифровому рублю — это будет еще один вариант», — пояснил Алексей Войлуков.
Он считает, что токенизация безналичных расчетов позволит отслеживать, как потратили бюджет, в том числе те, что выделяются деньги по целевым программам.
По словам другого участника встречи, регулятор не намерен создавать платформу для маркировки безналичных платежей, но готов узаконить этот функционал.
В «Финаме» предположили, что обсуждение может быть связано с возможным запретом криптовалют. Так Центробанк пытается использовать технологию блокчейна в собственных целях, отметили эксперты .
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Фото на обложке: Unsplash
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