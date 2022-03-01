Только маски: Роспотребнадзор обновил эпидемиологические рекомендации

В связи со снижением заболеваемости коронавирусом и распространением омикрон-штамма Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации: теперь предусматриваются только сохранение масочного режима и усиленный режим дезинфекции.
Об этом сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Методические рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий были утверждены Главным Государственным санитарным врачом России.
Таким образом, государственная служба рекомендует отменить нормы по заполняемости кинотеатров, театров, ресторанов и других заведений.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора объявила о снижении заболеваемости COVID-19 по итогам прошлой недели на 27,6%.
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