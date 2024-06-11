Приостановившая работу в РФ Estee Lauder подала заявку на регистрацию товарного знака Tom Ford

В Роспатент 7 июня поступила заявка на регистрацию товарного знака американского бренда одежды и аксессуаров Tom Ford, обратил внимание RB.RU. Речь идет о классе 44 (511) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — консультации в области косметического ухода.

Правообладатель товарного знака — 001 DEL LLC, адрес которой совпадает с местонахождением штаб-квартиры Estee Lauder. В компании «Меллинг, Войтишкин и Партнеры», чей адрес указан для переписки, не ответили на запрос издания на момент публикации.

Бренд Tom Ford с ноября 2022 года принадлежит американскому производителю косметики и парфюмерии Estee Lauder. Новый владелец в том же году приостановил коммерческую деятельность в России. Компания закрыла все принадлежащие ей магазины, прекратила онлайн-торговлю и поставки в розничные магазины.

Зарубежные бренды уходят с российского рынка в связи с веденными санкциями. При этом многие из них надеются, что санкции носят временный характер: компании все-таки рассчитывают вернуться в Россию, и для этого они сохраняют за собой право на интеллектуальную собственность, отметила основательница патентного бюро «Изибренд» Ольга Бондарева.

Ранее зарегистрированные товарные знаки продолжают работать на территории России, даже несмотря на то, что компания на время приостановила продажи в стране. По словам эксперта, товарный знак можно аннулировать, если правообладатель не использует его в течение трех лет на основании статьи 1486 ГК РФ.

Правообладатели также могут подавать заявки на новые товарные знаки, как это сделал Tom Ford. Отвечая на вопрос, для чего бренду новый товарный знак, эксперт предположила, что если, например, старые товарные знаки будут аннулированы из-за неиспользования, в соответствии с законодательством, то у компании уже будут на руках новые, «свежие» товарные знаки — как раз из таких заявок.

Адвокат МКА «Последний дозор» Елена Сутырина отметила, что правообладатель марки в настоящий момент уже зарегистрировал товарный знак Tom Ford по другим классам МКТУ — 3, 9, 25, 42.

Юрист предположила, что целью подачи заявки на регистрацию может быть попытка сохранения возможности оказания услуг под товарным знаком Tom Ford, а не поставка товаров в связи с санкционными ограничениями. Однако это может быть попыткой сохранить себя на рынке РФ, добавила Сутырина.

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