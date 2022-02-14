Блокчейн-проект TON запустил платную социальную сеть Tonplace

Последователи Павла Дурова – разработчики блокчейн-проекта TON – запустили платную социальную сеть Tonplace с подписками и оплатой в криптовалюте. Контент в ней можно монетизировать, например, публикуя эксклюзивные посты и отправляя приватные сообщения подписчикам.

Регистрация пользователей в Tonplace происходит через авторизацию в Telegram и указание номер телефона.

Стоить отметить, что пользовательское соглашение платформы, в отличие от соглашений с другими аналогичными проекта, содержит всего несколько параграфов: ответственности, права и обязанности сторон, а также предмет и условия действия соглашения.

Социальная сеть Tonplace работает по подписной модели. Подписка оплачивается в криптовалюте и стоит 2 Toncoin – по актуальному на момент публикации курсу это $5,2 или ~400 рублей. Без подписки недоступны большинство функций, в том числе нельзя подписываться на кого-либо и публиковать посты.

Пользователи могут монетизировать свой контент, в частности публикуя эксклюзивные посты и отправляя приватные сообщения своим подписчикам. Монетизация также происходит в криптовалюте Ton Coin. Также действует реферальная система – пользователь получит 2,5% от платежей привлеченных рефералов.

В январе стало известно, что вице-президент VK Андрей Рогозов возглавил направление создания продуктовых решений в проекте TON.

В конце прошлого года Павел Дуров публично поддержал разработчиков TON и создателей токена Toncoin. Технология платформы, по словам Дурова, «опережает все, что есть в сфере блокчейна». После поста Дурова котировки Toncoin взлетели на 46%.

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