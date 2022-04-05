Инвестор в блокчейн TON проиграл суд в Лондоне против Telegram

Инвестор TON, основатель Zotobi Management Limited Игорь Чуприн, потребовал от Telegram вернуть ему 100% инвестиций в блокчейн-проект Павла Дурова, но проиграл суд в Лондоне. Теперь он должен оплатить судебные издержки Telegram на сумму $700 тыс.

Лондонский международный арбитражный суд отклонил иск разработчика мобильных игр Zotobi Management к компаниям Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. о компенсации $280 тыс., сообщил Forbes.

В 2018 году Чуприн вложил в блокчейн-проект TON Павла Дурова $1 млн. После того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запретила выпуск криптовалюты Gram, Дуров предложил инвесторам вернуть 72% вложенных средств или оставить деньги компании на год в качестве займа.

Однако Чуприна не устроили оба предложенных варианта. Он потребовал вернуть все вложенные средства, то есть еще $280 тыс. В мае 2020 года, он подал в суд на Telegram. Однако Лондонский международный арбитражный суд отклонил иск Zotobi Management и встал на сторону Telegram. В фервале 2022 года суд отказался удовлетворить исковые требования Zotobi, а также обязал компанию покрыть судебные издержки Telegram на сумму $700 тыс. и издержки самого суда на £55,9 тыс..

В ходе разбирательства по видеосвязи давали показания Дуров, Чуприн и вице-президент Telegram Илья Перекопский. Истец утверждал, что принял решение инвестировать в TON «в спешке» и не ознакомился с документами для инвесторов с перечислением рисков до того, как подписал соглашение.

Однако суд решил, что Чуприн либо ознакомился с этими документами, так как они были доступны в открытом доступе и обсуждались в блокчейн-сообществе, либо «понимал все риски, и его это не беспокоило». К тому же в соглашении о покупке Gram указано, что он ознакомился с информацией о рисках.

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