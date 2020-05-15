«Печальный день для Telegram»: Павел Дуров объявил о закрытии проекта TON
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON). Об этом Дуров написал в своем телеграм-канале.
В начале 2018 года Telegram собрал на ICO $1,7 млрд на запуск TON и криптовалюты Gram. В проект вложились крупные российские и зарубежные инвесторы, в том числе миллиардер Юрий Мильнер, сооснователь QIWI Сергей Солонин, один из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили.
Блокчейн-платформа должна была заработать 31 октября прошлого года. Незадолго до запуска Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала на Telegram в суд.
Регулятор обвинил мессенджер в незарегистрированном размещении ценных бумаг и запретил выпуск криптовалюты проекта Gram. Судебный запрет не ограничился США: по мнению судьи, если TON в принципе появится, американские инвесторы могут получить доступ к платформе.
Из-за судебных разбирательств мессенджер перенес запуск проекта. Telegram предложил инвесторам забрать часть вложений или дождаться старта проекта.
В сегодняшнем обращении Дуров не рассказал, когда и в каком объеме мессенджер вернет инвесторам деньги. Ранее Дуров обещал расплатиться с инвесторами акциями Telegram в случае проигрыша в суде.
Основатель Telegram раскритиковал США. Он добавил, что остальные страны зависят от Штатов в финансовом и технологическом плане.
«С таким же успехом США могут запретить кофе во всем мире — чтобы американцы нигде не могли его выпить», — отметил Дуров.
Дуров отметил, что Telegram не имеет отношения к проектам, которые используют имя проекта.
«Мы рассчитываем, что наше дело продолжат будущие предприниматели и разработчики, которые научатся на наших ошибках. Вы сражаетесь за правое дело. Надеюсь, вы достигнете успеха там, где мы проиграли», — заключил Дуров.
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