«Печальный день для Telegram»: Павел Дуров объявил о закрытии проекта TON

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON). Об этом Дуров написал в своем телеграм-канале.

В начале 2018 года Telegram собрал на ICO $1,7 млрд на запуск TON и криптовалюты Gram. В проект вложились крупные российские и зарубежные инвесторы, в том числе миллиардер Юрий Мильнер, сооснователь QIWI Сергей Солонин, один из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили.

Блокчейн-платформа должна была заработать 31 октября прошлого года. Незадолго до запуска Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала на Telegram в суд.

Регулятор обвинил мессенджер в незарегистрированном размещении ценных бумаг и запретил выпуск криптовалюты проекта Gram. Судебный запрет не ограничился США: по мнению судьи, если TON в принципе появится, американские инвесторы могут получить доступ к платформе.

Из-за судебных разбирательств мессенджер перенес запуск проекта. Telegram предложил инвесторам забрать часть вложений или дождаться старта проекта.