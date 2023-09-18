Toncoin подорожал почти на 40% после внедрения кошелька в Telegram

Toncoin подорожал почти на 40% спустя всего неделю после того, как кошелек TON Wallet начали внедрять в Telegram, пишет РБК со ссылкой на CoinMerketCap.

На прошлой неделе стало известно, что разработчик криптокошелька Wallet, TON Foundation, теперь будет сотрудничать с Telegram. В рамках партнерства криптокошелек будет интегрирован в интерфейс мессенджера, он уже доступен некоторым пользователям.

Спустя менее чем одну неделю Toncoin подорожал почти на 40%, обогнав Solana. В рейтинге CoinMerketCap монета находится на девятой строчке. По состоянию на 12:12 криптовалюта торгуется на отметке $ 2,37 при капитализации $8 млрд.

Блокчейн Telegram Open Network (TON) был запущен Николаем и Павлом Дуровыми в 2018 года. На старте проект получил $1,7 млрд от 175 инвесторов, в том числе от сооснователя «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили, миллиардера Юрия Мильнера.

Однако в 2020 году Telegram отказался от дальнейшего развития TON в связи с судебным разбирательством с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Сеть TON поддержали члены сообщества TON Foundation, они продолжили его развитие.

Сегодня мессенджер напрямую не участвует в развитии экосистемы, но периодически проявляет к ней интерес. В частности, ранее на основе TON в Telegram была запущена аукционная платформа Fragment, через которую можно купить имя.

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