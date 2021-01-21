Приложение Toonme российской компании Photo Lab заняло первое место в разделе «Фотография» в 10 странах, включая Италию, Францию и США. Программа превращает любого человека в героя мультфильма по фотоснимку. Об этом RB.ru рассказал представитель сервиса.

Европейцы и американцы пришли в восторг от «мультяшного» приложения русских разработчиков