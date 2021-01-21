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Европейцы и американцы пришли в восторг от «мультяшного» приложения русских разработчиков

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Приложение Toonme российской компании Photo Lab заняло первое место в разделе «Фотография» в 10 странах, включая Италию, Францию и США. Программа превращает любого человека в героя мультфильма по фотоснимку. Об этом RB.ru рассказал представитель сервиса.

Европейцы и американцы пришли в восторг от «мультяшного» приложения русских разработчиков

По собственным данным, неделей ранее за 3 дня приложение было загружено более 1 млн раз за рубежом.

Также программа стала популярна в Казахстане, где приложение стало лидером Apple Store во всех категориях, рассказал представитель сервиса.

The Sun с помощью приложения превратил в персонажей мультфильмов различных зарубежных знаменитостей, в том числе Наоми Кэмпбелл, Льюиса Хэмилтона и Дженнифер Энистон.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

1/3
Наоми Кэмпбелл
2/3
Льюис Хэмилтон
3/3
Дженнифер Энистон

Фото: smolaw / Shutterstock

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