Топ-10 автопроизводителей, которые зарабатывают больше всего в секунду

Прибыль обычно считают за год, полугодие, квартал или месяц. Портал Uswitch пошел дальше и подсчитал, сколько зарабатывают крупнейшие автомобильные производители в секунду. В итоге получились очень интересные суммы.

Первое место в рейтинге занимает концерн Toyota. Известно, что прибыль от марок Toyota и Lexus достигает 6 383 фунта стерлингов. Это 623 тыс. рублей. На втором месте Volkswagen. Доход концерна в секунду — 5 902 фунта стерлингов — 576 тыс. рублей. В тройку лидеров попал концерн Daimler с показателем 4 086 фунтов стерлингов, это почти 400 тыс. рублей.

Компания Honda ежесекундно получает в свою копилку 3 184 фунта стерлингов и занимает четвертую строчку рейтинга. Чуть меньше получает Mitsubishi, в секунду прибыль компании составляет 3 152 фунта стерлингов. Ford и General Motors в секунду зарабатывают 2 295 и 2 839 фунтов стерлингов соответственно.

На восьмой строчке по объемам прибыли находится BMW: автопроизводитель получает 2 621 фунт стерлингов в секунду. Закрывают рейтинг Stellantis и Nissan, компании зарабатывают 2 295 и 2 107 фунтов стерлингов.

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Фото: Madcat_Madlove/Shutterstock