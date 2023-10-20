Business Insider составил топ-100 самых влиятельных людей в области искусственного интеллекта. 85 из них – родились или постоянно проживают в США, 43 – представляют стартапы, 4 – рынок венчурного капитала.

Портал Business Insider составил список 100 самых влиятельных людей в области искусственного интеллекта. Это люди, которые, например, переосмыслили бизнес-модели с помощью ИИ, ограничили вред его использования или устранили негативные последствия.

«Insider намеревался выявить людей, стоящих за ИИ – тех, кто его создает, использует и тщательно обдумывает связанные с ним риски» – говорится на странице проекта.

Примечательно, что 85 людей из списка – это люди, родившиеся или постоянно проживающие в США, заметил принципал Fort Ross Ventures Денис Ефремов. Еще 7 – из Канады, двое – из Великобритании.

43 участника списка представляют стартапы. Семь них заняты в области генеративного искусственного интеллекта, шестеро – в биотехе.

25 членов «топ-100 людей в ИИ» по версии Business Insider – представители корпораций. 14 – ученые или исследователи, четверо – игроки рынка венчурного капитала.

Полный список самых влиятельных людей в ИИ можно посмотреть по ссылке.

Фото на обложке: Leonardo Santtos / Shutterstock