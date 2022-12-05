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Книга по психологической самопомощи стала лидером по прослушиваниям на «Яндекс.Музыке»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Книга по психологической самопомощи, которая рассказывает, как ценить и беречь себя, стала лидером по прослушиваниям в 2022 году на «Яндекс.Музыке». В топ также вошли «Мастер и Маргарита», «1984» и «Дюна».

Книга по психологической самопомощи стала лидером по прослушиваниям на «Яндекс.Музыке»

Бестселлер журналистки Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» стал самой прослушиваемой аудиокнигой в 2022 году в сервисе «Яндекс.Музыка», сообщила пресс-служба компании.

Роман Фрэнка Герберта «Дюна» уже второй год подряд входит в топ-слушателей сервиса после выхода в 2021 году одноименного фильма. Также в список самых популярных аудиокниг года вошли «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла и «Думай медленно, решай быстро» Даниэля Канемана, которая объясняет, почему мозг принимает неверные решения.

Количество ежемесячных слушателей аудиокниг на «Яндекс.Музыке» увеличилось в три раза по сравнению с 2021 годом, а время прослушивания выросло на 40%, сообщили в сервисе. Там добавили, что за год каталог аудиокниг стал в два раза больше и достиг 15 тысяч штук.

Фото на обложке: alexkich / Shutterstock

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