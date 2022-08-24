Аналитики назвали самые популярные бренды на маркетплейсах

Аналитики Moneyplace назвали самые популярные бренды на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Специалисты оценили обороты конкретного бренда на площадках.
Рейтингом самых популярных брендов на маркетплейсах с RB поделился представить сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace.
В июле текущего года самым популярным на Ozon и Wildberries брендом стали Xiaomi с суммарным оборотом более 1,1 млрд рублей. На втором месте – Gloria Jeans (есть только на Wildberries) с 700 млн рублей оборота. На третьем – Phillips с совокупным оборот в 612 млн рублей. Бренд поднялся с десятого места, которое занимал в июне.
В десятку попали «ТВОЕ» (упали с 4 на 3 место) с оборотом в 592 млн рублей (представлен на Wildberries), Adidas с оборотом в 581 млн рублей на двух маркетплейсе, Crocs с 437 млн рублей (7 место в рейтинге).
Фото на обложке: Robson90 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Wildberries начал тестировать сервис моментальных выплат за товары
- 2 Подготовка к продажам на Ozon и Wildberries: какие категории взлетят этой зимой
- 3 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
- 4 Продвижение на Wildberries: инструменты и стратегии
- 5 Спрос меняется. Какие товары для дома сейчас стоит продавать на маркетплейсах?
ВОЗМОЖНОСТИ
24 августа 2022
31 августа 2022
31 августа 2022