Аналитики назвали самые популярные бренды на маркетплейсах

Рейтингом самых популярных брендов на маркетплейсах с RB поделился представить сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace.

В июле текущего года самым популярным на Ozon и Wildberries брендом стали Xiaomi с суммарным оборотом более 1,1 млрд рублей. На втором месте – Gloria Jeans (есть только на Wildberries) с 700 млн рублей оборота. На третьем – Phillips с совокупным оборот в 612 млн рублей. Бренд поднялся с десятого места, которое занимал в июне.

В десятку попали «ТВОЕ» (упали с 4 на 3 место) с оборотом в 592 млн рублей (представлен на Wildberries), Adidas с оборотом в 581 млн рублей на двух маркетплейсе, Crocs с 437 млн рублей (7 место в рейтинге).

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