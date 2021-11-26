Brand Analytics назвали самые популярные криптовалюты в России

Эксперты компании Brand Analytics составили рейтинг самых популярных криптовалют в России. В тройке лидеров оказались bitcoin, tether и litecoin.

Для исследования аналитики проанализировали в октябре более 2,4 млрд публичных сообщений, которые содержат свыше 46,7 млрд слов, сообщило РИА Новости.

На первом месте оказался bitcoin — русскоязычные пользователи упомянули его в 4,4 млн сообщениях. У валюты год прошел в ралли — еще летом стоимость одной монеты равнялась $30 тыс., а в октябре цена обновила исторический максимум в $69 тыс., говорится в исследовании.

Затем идет привязанный к доллару стейблкоин Tether (USDT). «Эта криптовалюта получила 855 тыс. упоминаний за месяц», — отметили авторы.

На третьей строчке оказался litecoin (LTC), который упоминался 424 тыс. раз. «Для валюты месяц стал юбилейным — 12 октября 2021 года прошло ровно десять лет с момента создания лайткоина», — напомнили эксперты.

В рейтинге компании также оказались Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Monero (XMR), BowsCoin (BSC), Travala (AVA) — каждую из валют упомянули более 100 тыс. раз за месяц.

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Фото на обложке: Unsplash