Финансисты Казахстана составили список из 15 перспективных финтех-стартапов страны

Аналитики международного финансового центра «Астана» составили список из 15 перспективных финтех-стартапов Казахстана. Компании основаны не более 5 лет назад, работают в самых разных сферах, в том числе страхования и банковской.

Перспективные финтех-стартапы собраны в отчете международного финансового центра «Астана». Основанием для их отбора стало исследования рынка посредством анкетирования и сбора данных, касающихся привлекаемых инвестиций и отношениях между игроками рынка.

Список стартапов выглядит так:

Biometric. Компания разрабатывает высокотехнологичные решения для бизнеса на основе биометрии и машинного обучения: биометрия Face ID, распознавание и считывание данных с документов, скоринг по номеру телефона, сенсор отпечатков пальца и т.д. Клиенты компании - финансовые учреждения (банки, МФО, страховые компании). Boollo.safe. Cтраховая платформа, которая позволяет выбрать лучшее предложение среди страховых компаний. По заданным пользователем параметрам, в течение нескольких секунд, агрегатор подбирает подходящий полис и страховую компанию. Bueno! Стартап, который включает в себя набор финансовых инструментов: рассрочка B2B, позволяющая расширить возможности клиентов и одновременно увеличить продажи, работающие кэшбэки и казначейство. Lending Star. Финансовая платформа, на которой МСБ могут продавать свою дебиторскую задолженность и получать недорогое финансирование. У стартапа около 1 млн пользователей – инвесторы (покупатели дебиторской задолженности) и 300 компаний по продаже дебиторской задолженности. Mobile Finance Service. Продукт компании позволяет абонентам сотовых операторов оплачивать товары и услуги с баланса сотового телефона. Платформа позволяет настраивать систему кэшбэка, а также имеет комплексную систему защиты от мошенничества. Monetika. Приложение помогает пользователям контролировать личные финансы, с помощью формирования у них привычки записывать расходы и доходы. Paloma 365. Это программное обеспечение для автоматизации, ведения и контроля учета продаж и склада. Аналитика и отчеты позволяют владельцам бизнеса полностью контролировать свой бизнес удаленно из любой точки мира. Paloma365 доступна в браузере с любого компьютера, планшета или телефона по логину и паролю. Рахмет. Мобильное приложение позволяет оплачивать счета с мобильного телефона и получать кэшбэк до 20%. Пользователю достаточно прикрепить карту любого банка, после чего появится доступ к мобильному кошельку и единой программе лояльности. В нем задействовано более 2000 партнеров и 80 000 активных пользователей. reKassa. Это современное мобильное приложение, альтернативное традиционным аппаратным кассовым машинам. На данный момент приложение насчитывает более 140 тысяч пользователей и ориентировано на поддержку МСБ в Казахстане, в основном индивидуальных предпринимателей. Sagi. Это мобильный кошелек для оплаты коммунальных услуг, интернета, телевидения и другого без комиссии в любое время и из любой точки мира. Функционал мобильного приложения позволяет сохранять все совершенные платежи, а также добавлять их в избранное для повторных и быстрых платежей. Senim. Приложение, позволяющее оплачивать товары и услуги, парковку, общественный транспорт, билеты в кино, а также заправляться, не выходя из машины. Пользователь может найти любимые магазины, места и мероприятия, а также воспользоваться акциями и предложениями. У Senim более 60 тысяч активных пользователей. Tabys. Приложение, которое позволяет просто и эффективно начать инвестировать в ценные бумаги. Предназначено для розничных инвесторов, не знакомых с фондовой биржей. Основными преимуществами являются: простота процесса покупки биржевых нот, диверсифицированные портфели ценных бумаг. Tayyab. Цифровой исламский банк для повседневного финансирования современных мусульман (поколение M), обслуживающий 740 млн клиентов в 20 странах. Клиент может получить первую цифровую банковскую карту, соответствующую шариату за минуту и пользоваться современными финансовыми технологиями без процентов и скрытых комиссий. Tuvis. Система для автоматизации бизнес-процессов. Помогает стимулировать повторные продажи, привлекать новых клиентов и работать с аналитикой. Система состоит из 3 приложений: TuviS Manage — CRM, база покупателей с историей покупок, настройка бренда компании, KPI сотрудников и план выполнения; TuviS Staff — мобильное приложение сотрудника, для начисления бонусов покупателям; TuviS — мобильное приложение покупателя, в котором покупатель собирает компании и копит бонусы. Verigram. Специализируется на технологиях компьютерного зрения, искусственного интеллекта и машинного обучения для решения бизнес-задач. Он предоставляет услуги распознавания лиц для идентификации и проверки клиентов, подсчета клиентов, контроля доступа, учета рабочего времени сотрудников и видеонаблюдения.

Карту финтех-рынка Казахстана ранее составили RB.ru. Ее можно посмотреть по ссылке.

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