В мировой топ инвесторов в игры вошла российская компания

В мировой топ инвесторов в индустрию компьютерных игр вошла российская компания My.Games от Mail.ru Group. По данным за первое полугодие 2021 года, она заключила 6 сделок на сумму $20 млн.

Данные основаны на отчете по сделкам аналитической платформы InvestGame за 6 месяцев 2021 года.

Первое место в рейтинге крупнейших гейм-инвесторов заняло подразделение китайской Tencent с 53 сделками на общую сумму $800+ млн. В топе присутствуют Sony, Electronic Arts, ByteDance, Epic Games. Также там есть Microsoft всего с одной сделкой на $7,5 млрд.

Венчурное подразделение российской компании My.Games заняло 15 место с 6 сделками общим объемом $20 млн.

«Фокус на творческую составляющую и внимание к потребностям разработчиков – неотъемлемая часть нашего подхода на пути и к топ-25 крупнейших игровых компаний в мире», – отметил сооснователь My.Games, операционный директор Mail.ru Group Владимир Никольский.

За 4 года существования My Games Venture Capital заключил, по их данным, десятки сделок, в портфеле фонда находятся больше 40 игровых студий. Фонд оказывает поддержку в таких областях, как геймдизайн, маркетинг, business development, продюсирование, project management, HR и инвестиционный анализ, уточнили в My.Games.

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