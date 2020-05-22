Составлен список крупнейших IT-компаний России

Аналитический центр TAdviser составил топ-100 крупнейших российских IT-компаний за 2020 год. Суммарная выручка участников списка приблизилась к 1,7 трлн рублей. Rusbase ознакомился с рейтингом.

На первом месте в списке «Ростех», чья выручка в 2019 году составила 253 млн рублей с НДС (по сравнению с 2018 годом падение на 5%).

На втором месте в топе Национальная компьютерная корпорация. Замыкает тройку лидеров «Ланит». В пятерку также попали «Софтлайн» и «Марвел-Дистрибуция» (новичок рейтинга). Доля этих пяти компаний в общей выручке топ-100 составила 50,3%.

На шестой строчке «ИКС Холдинг», на седьмой — «1С». Замыкают первую десятку «Ростелеком», «Газпром автоматизация» и «Айтеко».

«Наибольший рост выручки среди всех компаний ранкинга показали НИИ "Восход" (+171,5%), "Технопром" (+150,7%), "ИКС Холдинг" (+143,6%) и "Связь сервис телекоммуникации" (+104,8%). В целом 87 компаний, вошедших в TAdviser100, увеличили выручку по итогам 2019 года», — рассказали составители рейтинга.

В 2020 году TAdviser попросил IT-компании охарактеризовать профиль своей работы несколькими словами, выделив ключевые направления. 52 компании рейтинга заявили об интеграции, 48 — о разработке, 28 — о консалтинге, 15 — об информационной безопасности. Для 9 IT-компаний одним из ключевых видов деятельности является дистрибуция.

Посмотреть топ-100 полностью можно здесь.

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