Apple iPhone заняли 8 позиций в топ-10 самых продаваемых смартфонов 2022 года

Смартфоны iPhone от Apple заняли восемь позиций в десятке самых продаваемых смартфонов 2022 года. Только на iPhone 13 пришлось 5% от всех проданных устройств в мире, при этом в линейке Apple 13-ая модель заняла долю в 28%.

Рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире по итогам 2022 года составила аналитическая компания Counterpoint Research.

Первое место в десятке самых продаваемых смартфонов занял iPhone 13 с долей 5% от всех мировых продаж смартфонов. Старшая модель – iPhone 13 Pro Max – встала на вторую строчку рейтинга с долей ва 2,8%. Самая свежая модель iPhone – 14 Pro Max – замкнула тройку лидеров с долей в 1,7%.

В целом гаджеты от Apple заняли 8 мест в десятке самых продаваемых смартфонов в мире. 4 и 10 позиции достались смартфонам от южнокорейской Samsung, а именно моделям Galaxy A13 и Galaxy A03. На них пришлось 1,6% и 1,1% от мировых продаж смартфонов.

По подсчетам аналитиков, предложение смартфонов на мировом рынке в 2022 году сократилось с 4,2 тыс. до 3,6 тыс. моделей.

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