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Опрос россиян обозначил 15 самых популярных региональных брендов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Опрос россиян обозначил 15 самых популярных региональных брендов. Вцелом две трети жителей России считают, что в их регионе есть узнаваемый локальный бренд, но почти половина респондентов относятся к ним нейтрально.

Опрос россиян обозначил 15 самых популярных региональных брендов

Самые популярные региональные бренды в России выявила «Работа.ру» по результатам опроса 3,7 тысяч человек.

«Популярность региональных брендов растет, привлекая туристические и финансовые потоки, формируя лояльность к определенным “народным образам” и спрос на них», – отметила руководитель внутренних коммуникаций и бренда работодателя «Работы.ру» Татьяна Мощагина.

По результатам опроса самым популярным брендом регионов стал тульский пряник с 57% голосов. Второе и третье место заняли оренбургский пуховой платок и адыгейский сыр с 37% и 35% ответов соответственно. Топ-15 выглядит следующим образом:

  1. Тульский пряник – 57%;
  2. Оренбургский пуховый платок – 37%;
  3. Адыгейский сыр – 35%;
  4. Амурский тигр – 33%;
  5. Астраханский арбуз – 32%;
  6. Вологодское масло – 30%;
  7. Башкирский мед – 30%;
  8. Калининградский янтарь – 27%;
  9. Хохломская роспись – 25%;
  10. Камчатский краб – 25%;
  11. Алтайский мёд – 25%;
  12. Гжельская роспись – 24%;
  13. Татарский чак-чак – 22%;
  14. Уральские самоцветы – 20%;
  15. Краснодарский чай – 19%.

Половина россиян относятся к брендам своего региона нейтрально. Каждый десятый гордится ими, но предпочитает другие бренды.

Фото на обложке: adella / Shutterstock

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