Опрос россиян обозначил 15 самых популярных региональных брендов. Вцелом две трети жителей России считают, что в их регионе есть узнаваемый локальный бренд, но почти половина респондентов относятся к ним нейтрально.
Самые популярные региональные бренды в России выявила «Работа.ру» по результатам опроса 3,7 тысяч человек.
«Популярность региональных брендов растет, привлекая туристические и финансовые потоки, формируя лояльность к определенным “народным образам” и спрос на них», – отметила руководитель внутренних коммуникаций и бренда работодателя «Работы.ру» Татьяна Мощагина.
По результатам опроса самым популярным брендом регионов стал тульский пряник с 57% голосов. Второе и третье место заняли оренбургский пуховой платок и адыгейский сыр с 37% и 35% ответов соответственно. Топ-15 выглядит следующим образом:
- Тульский пряник – 57%;
- Оренбургский пуховый платок – 37%;
- Адыгейский сыр – 35%;
- Амурский тигр – 33%;
- Астраханский арбуз – 32%;
- Вологодское масло – 30%;
- Башкирский мед – 30%;
- Калининградский янтарь – 27%;
- Хохломская роспись – 25%;
- Камчатский краб – 25%;
- Алтайский мёд – 25%;
- Гжельская роспись – 24%;
- Татарский чак-чак – 22%;
- Уральские самоцветы – 20%;
- Краснодарский чай – 19%.
Половина россиян относятся к брендам своего региона нейтрально. Каждый десятый гордится ими, но предпочитает другие бренды.
Фото на обложке: adella /
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