Опрос россиян обозначил 15 самых популярных региональных брендов. Вцелом две трети жителей России считают, что в их регионе есть узнаваемый локальный бренд, но почти половина респондентов относятся к ним нейтрально.

Самые популярные региональные бренды в России выявила «Работа.ру» по результатам опроса 3,7 тысяч человек.

«Популярность региональных брендов растет, привлекая туристические и финансовые потоки, формируя лояльность к определенным “народным образам” и спрос на них», – отметила руководитель внутренних коммуникаций и бренда работодателя «Работы.ру» Татьяна Мощагина.

По результатам опроса самым популярным брендом регионов стал тульский пряник с 57% голосов. Второе и третье место заняли оренбургский пуховой платок и адыгейский сыр с 37% и 35% ответов соответственно. Топ-15 выглядит следующим образом:

Тульский пряник – 57%; Оренбургский пуховый платок – 37%; Адыгейский сыр – 35%; Амурский тигр – 33%; Астраханский арбуз – 32%; Вологодское масло – 30%; Башкирский мед – 30%; Калининградский янтарь – 27%; Хохломская роспись – 25%; Камчатский краб – 25%; Алтайский мёд – 25%; Гжельская роспись – 24%; Татарский чак-чак – 22%; Уральские самоцветы – 20%; Краснодарский чай – 19%.

Половина россиян относятся к брендам своего региона нейтрально. Каждый десятый гордится ими, но предпочитает другие бренды.

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