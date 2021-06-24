В Visa составили топ-20 самых актуальных финтех-стартапов России

Кирилл Билык
Аналитики Visa провели масштабное исследование финансового рынка России и составили топ-20 отечественных финтех-стартапов. Их отбирали по шести критериям, в том числе размеру выручки и активности в социальных сетях.
В Visa составили топ-20 самых актуальных финтех-стартапов РоссииКирилл Билык
Отбор стартапов проводили по шести критериям:
- соответствие профиля компании одному из ключевых трендов в сегменте финансовых и платежных продуктов;
- размер выручки (приоритет отдавали тем, у кого она выше $10 млн);
- локализация в России;
- MVP и кейсы;
- активность в медиа и социальных сетях;
- релевантные контактные данные.
Необанки и нишевые платежные сервисы
- Blanc – мобильный банк, основанный на PFM-сервисе для малого бизнеса и фрилансеров, со службой поддержки «без роботов»;
- CoinKeeper – мобильное приложение и единая точка входа для учета расходов с нескольких банковских карт и прогнозированием трат;
- «Деньги вперед» – сервис раннего доступа к зарплате с опцией ежедневных выплат;
- Cosmovisa – online-chargeback сервис, позволяет оформить заявление на оспаривание транзакций через банковскую процедуру возвратного платежа.
Партнерские продукты в RetailTech
- Digift – B2C-сервис электронных подарочных карт от крупных ритейлеров, B2B-процессинговая платформа (блокчейн) для продажи карт и создания программ лояльности;
- Pay2U – инструмент для запуска и управления современными партнерскими программами внутри мобильного приложения или отдельным продуктом;
- Qrooto – сервис возврата денег с покупок по чеку у крупнейших ритейлеров, кэшбэк-сервис с покупок в магазинах предоставляющих чеки с QR-кодом;
- Datafuel – мобильная платформа для персонализации маркетинговых данных и скоринга на базе психометрической аналитики аудитории соцсетей.
Встроенные финансы
- QPlatform – Platform-as-a-Service для банков, позволяет интегрировать финтех-решения в продуктовую и сервисную экосистему с использованием единых стандартов API;
- Fondy – Payment-as-a-Service для сайта, мобильного приложения и соцсетей с возможностью принимать платежи со всех стран и во всех основных валютах в формате white label;
- Any Query – Search-as-a-Service для онлайн-ритейлеров, сервис позволяет улучшить характеристики поисковой выдачи сайтов магазина с помощью AI и получить новые метрики;
- Happy Lend – Credit-as-a-Service-решение для интернет-магазинов, позволяет встроить сервис быстрых рассрочек по кредитным программам от разных банков.
Услуги и продукты по подписке
- Cloud Payments – услуга «recurrent» позволяет назначить автоплатежи или платежи по подписке – регулярные списания денег с банковской карты без повторного ввода данных;
- Ainox – модуль приема рекуррентных онлайн-платежей по расписанию или разовой оплаты через сайт, соцсети, мессенджеры;
- «Подпишись.рф» – услуга «forward» позволяет пользоваться электронными гаджетами по подписке с тремя потребительскими сценариями: оставить себе, обменять на новый или вернуть;
- Arenter – сервис аренды вещей (напрокат) без залога по подписке с возможностью выкупа и замены.
Платежные блокчейн-решения
- Waves – гибридная платформа с элементами технологий приватного и эксклюзивного блокчейна для корпоративных решений и госуправления;
- Teko – трекинг-платформа и управление сервисами доставки на блокчейне, функция смарт-контракт для мониторинга логистической цепочки;
- Factorin – открытая блокчейн-платформа для финансирования поставщиков, обеспечивает автоматический обмен данными и документами;
- Erachain – платформа для разработки блокчейн-приложений и сервисов, в т.ч. в сегменте онлайн-торговли, здравоохранения, логистики, финансов, игр, энергетики.
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