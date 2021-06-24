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В Visa составили топ-20 самых актуальных финтех-стартапов России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики Visa провели масштабное исследование финансового рынка России и составили топ-20 отечественных финтех-стартапов. Их отбирали по шести критериям, в том числе размеру выручки и активности в социальных сетях.

В Visa составили топ-20 самых актуальных финтех-стартапов России

Отбор стартапов проводили по шести критериям:

  1. соответствие профиля компании одному из ключевых трендов в сегменте финансовых и платежных продуктов;
  2. размер выручки (приоритет отдавали тем, у кого она выше $10 млн);
  3. локализация в России;
  4. MVP и кейсы;
  5. активность в медиа и социальных сетях;
  6. релевантные контактные данные.

Необанки и нишевые платежные сервисы

  • Blanc – мобильный банк, основанный на PFM-сервисе для малого бизнеса и фрилансеров, со службой поддержки «без роботов»;
  • CoinKeeper – мобильное приложение и единая точка входа для учета расходов с нескольких банковских карт и прогнозированием трат;
  • «Деньги вперед» – сервис раннего доступа к зарплате с опцией ежедневных выплат;
  • Cosmovisa – online-chargeback сервис, позволяет оформить заявление на оспаривание транзакций через банковскую процедуру возвратного платежа.

Партнерские продукты в RetailTech

  • Digift – B2C-сервис электронных подарочных карт от крупных ритейлеров, B2B-процессинговая платформа (блокчейн) для продажи карт и создания программ лояльности;
  • Pay2U – инструмент для запуска и управления современными партнерскими программами внутри мобильного приложения или отдельным продуктом;
  • Qrooto – сервис возврата денег с покупок по чеку у крупнейших ритейлеров, кэшбэк-сервис с покупок в магазинах предоставляющих чеки с QR-кодом;
  • Datafuel – мобильная платформа для персонализации маркетинговых данных и скоринга на базе психометрической аналитики аудитории соцсетей.

Встроенные финансы

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

  • QPlatform – Platform-as-a-Service для банков, позволяет интегрировать финтех-решения в продуктовую и сервисную экосистему с использованием единых стандартов API;
  • Fondy – Payment-as-a-Service для сайта, мобильного приложения и соцсетей с возможностью принимать платежи со всех стран и во всех основных валютах в формате white label;
  • Any Query – Search-as-a-Service для онлайн-ритейлеров, сервис позволяет улучшить характеристики поисковой выдачи сайтов магазина с помощью AI и получить новые метрики;
  • Happy Lend – Credit-as-a-Service-решение для интернет-магазинов, позволяет встроить сервис быстрых рассрочек по кредитным программам от разных банков.

Услуги и продукты по подписке

  • Cloud Payments – услуга «recurrent» позволяет назначить автоплатежи или платежи по подписке – регулярные списания денег с банковской карты без повторного ввода данных;
  • Ainox – модуль приема рекуррентных онлайн-платежей по расписанию или разовой оплаты через сайт, соцсети, мессенджеры;
  • «Подпишись.рф» – услуга «forward» позволяет пользоваться электронными гаджетами по подписке с тремя потребительскими сценариями: оставить себе, обменять на новый или вернуть;
  • Arenter – сервис аренды вещей (напрокат) без залога по подписке с возможностью выкупа и замены.

Платежные блокчейн-решения 

  • Waves – гибридная платформа с элементами технологий приватного и эксклюзивного блокчейна для корпоративных решений и госуправления;
  • Teko – трекинг-платформа и управление сервисами доставки на блокчейне, функция смарт-контракт для мониторинга логистической цепочки;
  • Factorin – открытая блокчейн-платформа для финансирования поставщиков, обеспечивает автоматический обмен данными и документами;
  • Erachain – платформа для разработки блокчейн-приложений и сервисов, в т.ч. в сегменте онлайн-торговли, здравоохранения, логистики, финансов, игр, энергетики.

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Фото: Depositphotos.com

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