Аналитики Visa провели масштабное исследование финансового рынка России и составили топ-20 отечественных финтех-стартапов. Их отбирали по шести критериям, в том числе размеру выручки и активности в социальных сетях.

В Visa составили топ-20 самых актуальных финтех-стартапов России