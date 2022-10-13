HeadHunter составил рейтинг лучших российских вузов 2022 года

Рейтинг лучших российских вузов года по версии HeadHunter возглавили НИУ ВШЭ, РАНХиГС и МФПУ «Синергия». Эти вузы оказались самыми популярными, а их выпускники – самыми востребованными.
Вуз попал в рейтинг, если как минимум сто его выпускников последних двух лет имели актуальные резюме на HeadHunter, уточнили авторы исследования.
В методологии рейтинга учитывали пять параметров:
- популярность вуза – доля его выпускников от общего их числа в конкретном регионе;
- востребованность выпускников – среднее число приглашения на собеседования для одного выпускника вуза;
- ожидаемые зарплаты выпускников – отношение медианной зарплаты выпускника вуза к медианной зарплате выпускника региона;
- стаж – среднее число месяцев работы выпускника (тех, кто окончил вуз в 2021-2022 годах);
- трудоустроенность – доля выпускников с открытым местом работы в резюме от общего числа резюме выпускников.
Лучшими вузами по итогам исследования стали:
- НИУ ВШЭ, Москва (106,2 баллов);
- РАНХиГС, Москва (105,9 баллов);
- МФПУ «Синергия» (105,2 баллов);
- СПбПУ, Петербург (104,4 баллов);
- МГУ, Москва (104,3 баллов).
В десятку попали КФУ (Казань), Финуниверситет (Москва), РЭУ им. Г. В. Плеханова (Москва), ЧГУ (Вологодская область), УрФУ (Свердловская область).
Самые высокие зарплатные ожидания – у выпускников МФТИ (100 тысяч рублей), самые низкие – у педагогов из Ульяновского, Ярославского, Омского, Оренбургского и других педуниверситетов (30 тысяч рублей).
Фото на обложке: Pavel L Photo and Video /
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