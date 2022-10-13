HeadHunter составил рейтинг лучших российских вузов 2022 года

Рейтинг лучших российских вузов года по версии HeadHunter возглавили НИУ ВШЭ, РАНХиГС и МФПУ «Синергия». Эти вузы оказались самыми популярными, а их выпускники – самыми востребованными.

Вуз попал в рейтинг, если как минимум сто его выпускников последних двух лет имели актуальные резюме на HeadHunter, уточнили авторы исследования.

В методологии рейтинга учитывали пять параметров:

популярность вуза – доля его выпускников от общего их числа в конкретном регионе; востребованность выпускников – среднее число приглашения на собеседования для одного выпускника вуза; ожидаемые зарплаты выпускников – отношение медианной зарплаты выпускника вуза к медианной зарплате выпускника региона; стаж – среднее число месяцев работы выпускника (тех, кто окончил вуз в 2021-2022 годах); трудоустроенность – доля выпускников с открытым местом работы в резюме от общего числа резюме выпускников.

Лучшими вузами по итогам исследования стали:

НИУ ВШЭ, Москва (106,2 баллов); РАНХиГС, Москва (105,9 баллов); МФПУ «Синергия» (105,2 баллов); СПбПУ, Петербург (104,4 баллов); МГУ, Москва (104,3 баллов).

В десятку попали КФУ (Казань), Финуниверситет (Москва), РЭУ им. Г. В. Плеханова (Москва), ЧГУ (Вологодская область), УрФУ (Свердловская область).

Самые высокие зарплатные ожидания – у выпускников МФТИ (100 тысяч рублей), самые низкие – у педагогов из Ульяновского, Ярославского, Омского, Оренбургского и других педуниверситетов (30 тысяч рублей).

Фото на обложке: Pavel L Photo and Video / Shutterstock