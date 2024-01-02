Аналитики составили топ самых продаваемых товаров на популярных российских маркетплейсах. По итогам 2023 года лидером по выручке на Wildberries стали товары для женщин, на Ozon – товары для дома, на «Яндекс.Маркете» – товары из категории «Здоровье».

Что россияне чаще всего покупали в 2023 году: аналитика по продажам на маркетплейсах