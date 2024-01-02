Что россияне чаще всего покупали в 2023 году: аналитика по продажам на маркетплейсах

Аналитики составили топ самых продаваемых товаров на популярных российских маркетплейсах. По итогам 2023 года лидером по выручке на Wildberries стали товары для женщин, на Ozon – товары для дома, на «Яндекс.Маркете» – товары из категории «Здоровье».
Аналитики сервиса для продвижения на маркетплейсах JVO составили рейтинг самых продаваемых товаров по категориям на популярных российских маркетплейсах. Специалисты проанализировали данные за весь 2023 год на Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркете». Ниже представлены самые продаваемые категории товаров по объему выручки.
Wildberries
- Товары для женщин – выручка 460 млрд рублей, 6,4 млн единиц товара продано (самый популярный – крем-воск от трещин для сухой кожи);
- Товары для спорта – выручка 201,4 млрд рублей, 2,8 млн единиц товара продано (самый популярный – леггинсы утепленные);
- Товары для дома – выручка 153,1 млрд рублей, 11,9 млн единиц товара продано (самый популярный – кислородный отбеливатель с пятновыводителем).
Ozon
- Товары для дома – выручка 379,1 млрд рублей, 41,1 млн единиц товара продано;
- Автотовары – выручка 129,4 млрд рублей, 35,7 млн единиц товара продано (самый популярный – кислородный очиститель);
- Красота – выручка 123,1 млрд рублей, 6 млн единиц товара продано.
«Яндекс.Маркет»
- Здоровье – выручка 21,3 млрд рублей, 307,4 тыс. единиц товара продано (самый популярный – генетический тест);
- Автотовары – выручка 14,7 млрд рублей, 118,2 тыс. единиц товара продано (самый популярный – пусковое устройство для автомобиля);
- Зоотовары – выручка 12,5 млрд рублей, 186,7 тыс. единиц товара продано (самый популярный – таблетки для животных).
Резидент «Сколково» JVO собирает все конверсии маркетплейсов по продавцам и покупателям и использует собственную ИИ-разработку для проведения точного анализа данных, сообщили в компании.правильного поведения на маркетплейсах, но нет четких данных по ним, и мы их сути вырабатываем, и хотим ими делиться.
Фото на обложке: ImageFoto /
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