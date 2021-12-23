Эксперты рассказали, какие смартфоны пользовались спросом у россиян в 2021 году

Россияне в 2021 году отдавали предпочтение моделям смартфонов с увеличенным объемом памяти, выяснилось в ходе исследования МТС. Так, на устройства с объемом внутреннего хранилища в 128 ГБ и более пришлось более трети покупок. Также повышенным спросом пользовались смартфоны с большей диагональю дисплеев и с увеличенной емкостью аккумулятора.

Россияне стали отдавать предпочтение моделям с увеличенным размером памяти, сообщило агенство «Прайм» со ссылкой на исследование. Большая часть купленных гаджетов имела объем внутреннего хранилища 128 ГБ и более. Доля таких устройств выросла в полтора раза по сравнению с 2020 годом и составила 36%.

Спрос на девайсы с небольшим накопителем сокращается — девайсы с 8 и 16 ГБ стали покупать реже на 65%, а с 32 ГБ — на 20%, отмечают эксперты.

Покупатели также стали отдавать предпочтение более крупным и тяжелым смартфонам, их средний вес составил 190 гр., что на 8,4% больше показателя прошлого года. Средняя диагональ дисплеев также выросла, на 2,5% до 6,37 дюйма, толщина — на 2,4% до 8,7 мл. А средняя емкость батареи выбираемого смартфона выросла на 12% по сравнению с 2020 годом, до 4430 мАч.

В итоге в целом потребители приобретали более дорогие модели (в среднем на 31% по сравнению с 2020 годом, или 24,2 тысячи рублей), показало исследование. Но делали они это реже и с расчетом на более продолжительное использование — средний срок владения смартфонами превысил 40 месяцев.

Весь же рынок, согласно исследованию, в денежном выражении увеличился с начала года на 28%, а в натуральном — сократился примерно на 2%. И всего, согласно предварительной оценке аналитиков, в России было продано 30 млн смартфонов на сумму 728 млрд рублей.

Первое место российского рынка по количеству проданных гаджетов в 2021 году занимает Samsung с долей 32,1%. На втором месте Xiaomi и Poco с 29,1%, на третьем — Apple с 15,2%. За ними следуют Realme — 5% и Honor — 3,8%. В денежном выражении лидируют смартфоны Apple — 43,2%, Samsung — 26,7%, Xiaomi и Poco — 18,4%, Realme — 3,3% и Honor — 3,1%.

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