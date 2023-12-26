Китайские бренды смартфонов стали самыми продаваемыми в 2023 году

Китайские бренды в 2023 году впервые вошли в топ-3 по штучным продажам смартфонов в России. Южнокорейский Samsung выбыл из тройки лидеров, а американская Apple даже не попадает в пятерку. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на «Мегафон», «М.видео-Эльдорадо», Wildberries, Ozon.
В розничной сети «Мегафона» самые популярные — Realme, Honor, Xiaomi, в «М.видео-Эльдорадо» — Xiaomi, Tecno, Realme, на Wildberries — Infinix, Tecno, Xiaomi, на Ozon — Xiaomi, Tecno, Infinix.
В денежном выражении в этом году удерживает лидерство Apple, в топ-5 также оказались Xiaomi, Samsung, Tecno и Realme.
Лидерами по приросту в этом году стали два китайских бренда Itel и Infinix, объем продаж в штуках вырос на 100 и 77% соответственно, отметил директор единого департамента закупок Merlion и «Ситилинка» Олег Фоменко.
Фото на обложке: Elena Berd /
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