Страховщики назвали самые угоняемые автомобили года в России. Весь топ-5 пришелся на машины из среднего ценового сегмента, но в целом количество угонов сократилось.
Аналитику по динамике угонов автомобилей предоставили в «АльфаСтраховании». Специалисты рассматривали данные с начала 2022 года.
Топ-5 самых угоняемых авто в России выглядит так:
- Hyundai Santa Fe – 12%;
- Mitsubishi Outlander – 7%;
- Hyundai Creta – 4%;
- Hyundai Tucson – 4%;
- Kia Sorento – 4%.
Отдельно аналитики составили топ-5 для Москвы:
- Hyundai Santa Fe – 16%;
- Hyundai Tucson – 12%;
- Hyundai Sonata – 12%;
- Hyundai Creta – 8%;
- Hyundai Palisade – 8%.
Количество угонов в текущем году по сравнению с предыдущим сократилось, отметили в страховой компании.
«Немаловажно и то, что в рейтинге нет существенных сюрпризов в виде большого количества люксовых авто. Во многом это подтверждает и то, что они более безопасны с точки зрения организации самого процесса угона технически», – рассказал директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов.
Фото на обложке: denis kalinichenko /
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