Страховщики назвали самые угоняемые автомобили года в России. Весь топ-5 пришелся на машины из среднего ценового сегмента, но в целом количество угонов сократилось.

Аналитику по динамике угонов автомобилей предоставили в «АльфаСтраховании». Специалисты рассматривали данные с начала 2022 года.

Топ-5 самых угоняемых авто в России выглядит так:

Hyundai Santa Fe – 12%; Mitsubishi Outlander – 7%; Hyundai Creta – 4%; Hyundai Tucson – 4%; Kia Sorento – 4%.

Отдельно аналитики составили топ-5 для Москвы:

Hyundai Santa Fe – 16%; Hyundai Tucson – 12%; Hyundai Sonata – 12%; Hyundai Creta – 8%; Hyundai Palisade – 8%.

Количество угонов в текущем году по сравнению с предыдущим сократилось, отметили в страховой компании.

«Немаловажно и то, что в рейтинге нет существенных сюрпризов в виде большого количества люксовых авто. Во многом это подтверждает и то, что они более безопасны с точки зрения организации самого процесса угона технически», – рассказал директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов.

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