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Страховщики назвали самые угоняемые автомобили года в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили года в России. Весь топ-5 пришелся на машины из среднего ценового сегмента, но в целом количество угонов сократилось.

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили года в России

Аналитику по динамике угонов автомобилей предоставили в «АльфаСтраховании». Специалисты рассматривали данные с начала 2022 года.

Топ-5 самых угоняемых авто в России выглядит так:

  1. Hyundai Santa Fe – 12%;
  2. Mitsubishi Outlander – 7%;
  3. Hyundai Creta – 4%;
  4. Hyundai Tucson – 4%;
  5. Kia Sorento – 4%.

Отдельно аналитики составили топ-5 для Москвы:

  1. Hyundai Santa Fe – 16%;
  2. Hyundai Tucson – 12%;
  3. Hyundai Sonata – 12%;
  4. Hyundai Creta – 8%;
  5. Hyundai Palisade – 8%.

Количество угонов в текущем году по сравнению с предыдущим сократилось, отметили в страховой компании. 

«Немаловажно и то, что в рейтинге нет существенных сюрпризов в виде большого количества люксовых авто. Во многом это подтверждает и то, что они более безопасны с точки зрения организации самого процесса угона технически», – рассказал директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов.

Фото на обложке: denis kalinichenko / Shutterstock

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