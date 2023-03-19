Россия вошла в топ-10 крупнейших стран-экспортеров благодаря падению показателей Гонконга

К концу 2022 года Россия нарастила экспорт товаров до $591,5 млрд и заняла последнюю строчку в топ-10 крупнейших стран-экспортеров. Мы поднялись на две позиции, а Гонконг выпал из первой десятки.

В остальном картина похожа на прошлогоднюю, как отмечают эксперты «РИА Новостей». Они проанализировали данные национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира и сформировали выборку из ведущих 30 стран, представивших полную отчетность.

Первая десятка ключевых стран-экспортеров выглядит так:

Китай ($3,6 трлн), США ($2,1 трлн), Германия ($1,7 трлн), Нидерланды ($760,6 млрд) — годом ранее это место занимала Япония, страны поменялись местами, Япония ($747,6 млрд), Южная Корея ($683,6 млрд) — сохранила свое место, Италия ($657,2 млрд), Франция ($626,7 млрд), Канада ($599 млрд), Россия ($591,5 млрд).

Италия, Франция и Канада поднялись каждая ровно на одну позицию выше, поскольку из рейтинговой десятки «выпал» Гонконг — с 7 на 11 строчку (уступая место нам и способствуя росту европейцев и канадцев).

На две позиции, как и Россия, поднялись выше по рейтингу Австралия (с 18 на 20 место) и Индонезия (с 26 на 28 место).

Самый серьезных рывок сделала Саудовская Аравия — на шесть пунктов вверх (с 13 на 19 место), следом за ней Норвегия и скачок на пять ступеней (с 28 на 33 место).

Швейцария не попала даже в двадцатку, заняв 21 место, а Ирландия вовсе выбыла из рейтинга топ-30.

Всего за 2022 год страны из рейтинга нарастили объем экспортных поставок на 10,2% — до $19,98 трлн. И снова ощутимее всех «рванули» вперед Норвегия (+68%) и Саудовская Аравия (+48,3К).

Снижение показателей, как несложно догадаться, у Японии (–1,3%) и Гонконга (–9,2%).

Хорошо дополнит эти наблюдения коллег из «РИА Новостей» аналитическая инфографика исследователей из РБК.

Изучив данные Федеральной таможенной службы РФ, эксперты выяснили, какие товары Россия стала больше вывозить из страны, а какие оказались как раз не ходовыми (и по ним наблюдается спад).

Существенно увеличился экспорт:

никеля (+190% к 2021 году до $5,8 млрд),

удобрений (+54,3% к 2021 году до $19,3 млрд),

минерального топлива (+42,8 к 2021 году до $383,7 млрд).

Наибольший спад показали:

наземный транспорт, кроме ж/д (-41,5% от 2021 года до $15,7 млрд),

мебель и постельные принадлежности (-32,2% от 2021 года до $2,6 млрд),

драгоценные камни, металлы, жемчуг (-28,8 от 2021 года до $0,8 млрд).

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