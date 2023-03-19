Россия вошла в топ-10 крупнейших стран-экспортеров благодаря падению показателей Гонконга

К концу 2022 года Россия нарастила экспорт товаров до $591,5 млрд и заняла последнюю строчку в топ-10 крупнейших стран-экспортеров. Мы поднялись на две позиции, а Гонконг выпал из первой десятки.
В остальном картина похожа на прошлогоднюю, как отмечают эксперты «РИА Новостей». Они проанализировали данные национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира и сформировали выборку из ведущих 30 стран, представивших полную отчетность.
Первая десятка ключевых стран-экспортеров выглядит так:
- Китай ($3,6 трлн),
- США ($2,1 трлн),
- Германия ($1,7 трлн),
- Нидерланды ($760,6 млрд) — годом ранее это место занимала Япония, страны поменялись местами,
- Япония ($747,6 млрд),
- Южная Корея ($683,6 млрд) — сохранила свое место,
- Италия ($657,2 млрд),
- Франция ($626,7 млрд),
- Канада ($599 млрд),
- Россия ($591,5 млрд).
Италия, Франция и Канада поднялись каждая ровно на одну позицию выше, поскольку из рейтинговой десятки «выпал» Гонконг — с 7 на 11 строчку (уступая место нам и способствуя росту европейцев и канадцев).
На две позиции, как и Россия, поднялись выше по рейтингу Австралия (с 18 на 20 место) и Индонезия (с 26 на 28 место).
Самый серьезных рывок сделала Саудовская Аравия — на шесть пунктов вверх (с 13 на 19 место), следом за ней Норвегия и скачок на пять ступеней (с 28 на 33 место).
Швейцария не попала даже в двадцатку, заняв 21 место, а Ирландия вовсе выбыла из рейтинга топ-30.
Всего за 2022 год страны из рейтинга нарастили объем экспортных поставок на 10,2% — до $19,98 трлн. И снова ощутимее всех «рванули» вперед Норвегия (+68%) и Саудовская Аравия (+48,3К).
Снижение показателей, как несложно догадаться, у Японии (–1,3%) и Гонконга (–9,2%).
Хорошо дополнит эти наблюдения коллег из «РИА Новостей» аналитическая инфографика исследователей из РБК.
Изучив данные Федеральной таможенной службы РФ, эксперты выяснили, какие товары Россия стала больше вывозить из страны, а какие оказались как раз не ходовыми (и по ним наблюдается спад).
Существенно увеличился экспорт:
- никеля (+190% к 2021 году до $5,8 млрд),
- удобрений (+54,3% к 2021 году до $19,3 млрд),
- минерального топлива (+42,8 к 2021 году до $383,7 млрд).
Наибольший спад показали:
- наземный транспорт, кроме ж/д (-41,5% от 2021 года до $15,7 млрд),
- мебель и постельные принадлежности (-32,2% от 2021 года до $2,6 млрд),
- драгоценные камни, металлы, жемчуг (-28,8 от 2021 года до $0,8 млрд).
Фото на обложке: Unsplash
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