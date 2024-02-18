Топ-5 крупнейших потребителей российского СПГ в ЕС купили более 12 млрд м³ в 2023 году

В первую пятерку основных покупателей российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе в 2023 году вошли Бельгия, Испания, Нидерладны, Греция и Португалия.

Прирост закупок в топ-5 варьируется от 5% до сотен процентов, хотя у Нидерландов, например, объем приобретенного СПГ сократился (но доля все еще осталась высока), подсчитали в «РИА Новостях».

Доля Испания — 40% (5,24 млрд м³), что выше показателей 2022 года на 5%. Доля Бельгии — 30% (3,82 млрд м³), что соответствует приросту в 1,7 раза. На третьей строчке в топ-5 — Нидерланды (2,1 млрд м³, что в 1,9 раза ниже уровня 2022 года, но все равно существенно). На четвертом месте — Греция (750 млн м³), страна показала прирост в 4,1 раза и стала рекордсменом по наращиванию закупок СПГ в РФ. На пятом месте — Португалия (390 млн м³, прирост в 1,4 раза).

Объемы Бельгии и Италии вместе составили три четверти всех поставок в ЕС.

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