Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Владелец брендов Topshop и Topman объявил о начале процедуры банкротства

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Британская компания Arcadia Group, владеющая десятком брендов модной одежды, включая Topshop, Topman, Wallis, Burton и Dorothy Perkins, объявила о начале процедуры банкротства и передаче компании во внешнее управление. Об этом пишет Sky News.

Владелец брендов Topshop и Topman объявил о начале процедуры банкротства

Ритейлер Arcadia Group продаёт одежду и аксессуары под принадлежащими ему брендами в 444 торговых точках в Великобритании и в 22 за рубежом. В России первые магазины были открыты в 2006 году. Раньше их было полтора десятка, сейчас три магазина Topshop и Topman открыты в Москве и Санкт-Петербурге.

Во время пандемии у Arcadia Group резко упали продажи, компания безуспешно пыталась договориться о кредите в размере £30 млн. По информации издания, это крупнейшее банкротство в Великобритании в период пандемии. Внешнее управление Arcadia Group перешло к аудиторам из Deloitte.

Владельцем Arcadia Group с 2002 года является Филипп Грин. Британский предприниматель приобрел компанию за £840 млн ($1,1 млрд по текущему курсу). По данным СМИ, брендом Topshop уже заинтересовался интернет-магазин модной одежды Boohoo Group.

Фото: Champiofoto / Shutterstock

D2C-проекты активно заполняют рынок: как правильно запустить прямые продажи в России

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

01 декабря 2020

Чапай хаб

01 декабря 2020

Электрон

03 декабря 2020

Agro Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма