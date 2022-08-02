Источник РБК: «Аэрофлот» снизил зарплаты топ-менеджерам на 40% до конца года

«Аэрофлот» снизил зарплаты всему руководящему составу, включая членов совета директоров, на 30-40%, сообщил РБК со ссылкой на источник. В режиме сокращенной оплаты труда топ-менеджеры «Аэрофлота» будут работать до конца 2022 года.

О снижении заработных плат руководящему составу «Аэрофлота» РБК рассказал источник в совете директоров группы.

По данным источника, с 1 июня все топ-менеджеры «Аэрофлота», включая членов совета директоров, стали получать заработную плату на 30-40% меньше. В таком зарплатном режиме руководство авиакомпании будет работать до конца 2022 года, уточнил источник.

Руководящий состав «Аэрофлота» по итогам 2021 года заработал 1,33 млрд рублей, отчитывалась компания. Эта сумма включает заработную плату и различные компенсации.

За первое полугодие 2022 года общий объем перевозок «Аэрофлота» упал на 7,4% год к году и составил 17,1 млн человек. Объем внутренних перевозок авиакомпании сократился сильнее – на 8,5% до 14,7 млн человек. Дочернее предприятие «Аэрофлота» – авиакомпания «Победа» – закончила первое полугодие с падением объема перевозок на 13%.

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