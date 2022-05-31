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Роскомнадзор потребовал удалить Tor Browser из Google Play

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Роскомнадзор потребовал удалить Tor Browser из Google Play. Требование выдвинуто к Google LLC – основанием послужило решение суда в Саратове.

Роскомнадзор потребовал удалить Tor Browser из Google Play

В ведомстве посчитали, что в Tor Browser содержится запрещенная для распространения в России информация.

«[...] а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и  способствующее совершению уголовных преступлений», – добавили в Роскомнадзоре.

Требование удалить Tor Browser из магазина приложений Google Play поступило в соответствии с решение Саратовского районного суда.

19 мая Саратовский областной суд отменил решение районного суда о требовании ограничить доступ к браузеру Tor. Тогда дело отправили на новое рассмотрение.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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