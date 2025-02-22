Расширение ТОР «Приморье» позволит выстроить новый кластер у бухты Патрокл

Границы территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» в Дальневосточном федеральном округе увеличатся на 36 га. Это позволит создать ландшафтно-рекреационный кластер в районе бухты Патрокл. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новый кластер станет эффективным инвестиционным проектом, создаст дополнительные возможности для малых и средних предприятий, а в округе появится еще одна локация с комфортной городской средой: множеством общественных пространств, культурных центров, студий и пр.

Также власти намерены обустроить современную городскую набережную и проводить на территории ТОР фестивали и иные массовые мероприятия. Завершение строительства набережной запланировано на 2028 год, объем частных инвестиций проекта составит 590 млн рублей.