The Tor Project обжалует блокировку браузера Tor в суде Саратова

Компания попытается оспорить решение Саратовского районного суда о блокировке браузера, вынесенное в 2017 году, так как считает его «необоснованным, незаконным и подлежащим отмене», cообщило издание «Коммерсантъ».

С 8 декабря 2021 года по решению суда в России заблокирован сайт torproject.org, а также публичные прокси-серверы и некоторые непубличные ретрансляторы. Как установила проверка прокуратуры, на сайте Tor есть возможность «скачивания программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в список экстремистских».

В 2017 году дело было рассмотрено без участие представителей браузера, что расходится с позицией Верховного суда о том, что решение, вынесенное без участия владельца сайта, нельзя назвать правосудным.

На основании судебного решения ресурс был внесен в Единый реестр запрещённой информации, сообщили RB.ru в Роскомнадзоре. «Основанием стало размещение на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту. На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен», — говорится в сообщении ведомства.

Tor — бесплатное ПО для анонимной связи с открытым исходным кодом. Браузер работает по технологии «луковичной маршрутизации», при которой трафик направляется через несколько серверов и каждый шаг шифруется. С начала 2021 года по 8 декабря аудитория Tor в России составляла 323,8 тыс. человек ежедневно, то есть почти 15% от всех его пользователей. С 8 декабря 2021 года по 21 января 2022 года она снизилась до 198,9 тыс. (8,42% от всех пользователей Tor в мире).

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Фото на обложке: pexels.com