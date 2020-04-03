Александра Торбахова снова назначили гендиректором «Вымпелкома»

Александр Торбахов с 6 апреля назначается гендиректором «Вымпелкома». Он уже занимал этот пост в 2009-2010 годах, сообщает пресс-служба компании.

На новой позиции Торбахов будет подчиняться Серджи Эрреро и Каану Терзиоглу, которые являются содиректорами группы Veon (в нее входит «Вымпелком»).

Торбахов больше 25 лет занимал руководящие посты в крупнейших компаниях, в том числе X5 Retail Group и Сбербанке. В последнем он был заместителем председателя правления и курировал розничный бизнес. С 2009 по 2010 год Торбахов был гендиректором «Вымпелкома».

Александр окончил МАИ и МГИМО, имеет степень MBA Школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете.