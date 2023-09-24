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Японский стартап Toregem Biopharma разрабатывает препарат для выращивания зубов

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Японская компания Toregem Biopharma, которая финансируется Киотским университетом, планирует к 2030 году запустить продажу препарата, стимулирующего рост зубов у людей. В следующем году стартап рассчитывает начать испытания на людях.

Японский стартап Toregem Biopharma разрабатывает препарат для выращивания зубов

Как сообщает Kyodo, Toregem планирует первой выйти на мировой рынок с подобным изобретением в 2030 году. Компании уже удалось вырастить новые зубы у мышей в 2018 году, в том же году стартап успешно провел испытания на хорьках.

Разрабатываемый препарат воздействует на «зубные зачатки», которые находятся в ротовой полости. Эти зачатки могут формироваться в полноценные зубы, но зачастую они прекращают развитие и со временем исчезают.

Лекарство подавляет действие белка, который останавливает развитие «зубных зачатков», вследствие чего образования из зубной ткани смогут сформироваться и заменить непрорезавшиеся или выпавшие зубы.

В 2024 году стартап намерен начать испытания на людях, чтобы подтвердить безопасность препарата. В 2025 году Toregem Biopharma может начать тестировать лекарство на детях в возрасте от 2 до 6 лет, страдающих анодонтией — болезнью, которая характеризуется полным или частичным отсутствием зубов у детей.

В дальнейшем компания рассчитывает помочь взрослым, которые потеряли зубы из-за кариеса.

Фото: Unsplash

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