Объем месячных торгов биткоинами в августе оказался минимальным за последние пять лет

Объем месячных торгов биткоинами в августе снизился до минимального за пять лет уровня. Эксперты считают, что это происходит из-за ожидания рынком катализаторов, окончанием банковского кризиса и монетарной политикой США.

Объем торгов биткоинами на всех биржах по итогам августа составил 129,3 тыс. штук. Это минимальный показатель по объему месячных торгов первой криптовалютой с ноября 2018 года, отметил CNBC.

Торги биткоином в августе снизились по отношению к рекордному показателю в марте в 3,5 млн монет на 94%.

Эксперты говорят об уходе с рынка розничных инвесторов. Также они указывают на отсутствие катализаторов на рынке, которые подтолкнули бы торговлю биткоинами, например, открытия первых ETF фондов на биткоины.

На торгах 17 августа биткоин дешевел на 15% на фоне публикации The Wall Street Journal о списании SpaceX Илона Маска биткоинов на сумму $373 млн и продаже части своей криптовалюты.

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