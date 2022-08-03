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Россияне наторговали на индивидуальных инвестиционных счетах на 1 трлн рублей с начала года

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россияне наторговали на индивидуальных инвестиционных счетах на 1 трлн рублей с начала года. Если усреднить, то на одном открытом ИИС оборот составил 178 тысяч рублей. В Московской бирже отчитались, что 77% участников торгов акциями – частные инвесторы.

Россияне наторговали на индивидуальных инвестиционных счетах на 1 трлн рублей с начала года

Данные об объеме торгов на Московской бирже предоставила пресс-служба площадки.

С начала 2022 года оборот по индивидуальным инвестиционным счетам на Московской бирже превысил 1 трлн рублей. Если учесть, что на бирже открыто 5,6 млн таких счетов, то на один счет пришлось около 178 тысяч рублей оборота за семь месяцев текущего года, или примерно 25 тысяч рублей на один торговый месяц.

Подавляющая доля (77%) участников торгов акциями компаний – частные инвесторы. Их доля в торгах облигациями составила 25,7%, на срочном рынке – 72,7%.

Самыми востребованными на российском фондовом рынке в июле стали акции «Газпрома», Сбербанка, «Норникеля», «Лукойла». Их доля в портфелях частных инвесторов составила 28,7%, 21,7%, 10,7% и 8,9% соответственно.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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