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Власти ограничили торговлю медицинскими масками
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Анна Оленькова
Правительство ограничило оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и перчатками. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Власти ограничили торговлю медицинскими маскамиАнна Оленькова
Также в списке медицинских изделий, торговля которыми ограничена:
- фильтрующие респираторы,
- марля,
- одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов,
- защитные комплекты одежды,
- индивидуальные медицинские комплекты гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи.
Что прописывается в постановлении:
- Продавать указанные товары запрещается обычным магазинам, не имеющим лицензию на розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения.
- Аптекам и другим организациям, имеющим такую лицензию, разрешается повысить отпускную цену на товары (не больше чем на 10 копеек за штуку).
- Оптовикам запрещено повышать закупочную цену больше чем на 10% на каждом этапе цепи оптовых поставок.
- Оптовую торговлю товарами могут вести только региональные операторы и корпорация «Росхимзащита», назначенная федеральным оператором-координатором. Корпорация входит в «Ростех».
Фото: beton studio / Shutterstock
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