Власти ограничили торговлю медицинскими масками

Правительство ограничило оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и перчатками. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также в списке медицинских изделий, торговля которыми ограничена:

фильтрующие респираторы,

марля,

одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов,

защитные комплекты одежды,

индивидуальные медицинские комплекты гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи.

Что прописывается в постановлении:

Продавать указанные товары запрещается обычным магазинам, не имеющим лицензию на розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения. Аптекам и другим организациям, имеющим такую лицензию, разрешается повысить отпускную цену на товары (не больше чем на 10 копеек за штуку).

Оптовикам запрещено повышать закупочную цену больше чем на 10% на каждом этапе цепи оптовых поставок. Оптовую торговлю товарами могут вести только региональные операторы и корпорация «Росхимзащита», назначенная федеральным оператором-координатором. Корпорация входит в «Ростех».

В документе прописывается, что несоблюдение правил будет считаться нарушением ограничительных, в том числе санитарно-противоэпидемических, мероприятий. Нарушителей будут наказывать в соответствии с российским законодательсвом.



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