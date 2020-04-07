Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Власти ограничили торговлю медицинскими масками

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Правительство ограничило оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и перчатками. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти ограничили торговлю медицинскими масками

Также в списке медицинских изделий, торговля которыми ограничена:

  • фильтрующие респираторы,
  • марля,
  • одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов,
  • защитные комплекты одежды,
  • индивидуальные медицинские комплекты гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи.

Что прописывается в постановлении:

  1. Продавать указанные товары запрещается обычным магазинам, не имеющим лицензию на розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения.
  2. Аптекам и другим организациям, имеющим такую лицензию, разрешается повысить отпускную цену на товары (не больше чем на 10 копеек за штуку).  
  3. Оптовикам запрещено повышать закупочную цену больше чем на 10% на каждом этапе цепи оптовых поставок.
  4. Оптовую торговлю товарами могут вести только региональные операторы и корпорация «Росхимзащита», назначенная федеральным оператором-координатором. Корпорация входит в «Ростех». 
В документе прописывается, что несоблюдение правил будет считаться нарушением ограничительных, в том числе санитарно-противоэпидемических, мероприятий. Нарушителей будут наказывать в соответствии с российским законодательсвом.

Фото: beton studio / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 апреля 2020

Онлайн-кэмп Генератор

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

07 апреля 2020

Онлайн-кэмп Генератор

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

6 апреля 2020 — 12 февраля 2021

Java-разработчик с нуля

7 апреля — 7 июня 2020

Python для работы с данными

9 апреля — 30 июля 2020

Flutter в мобильной разработке

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ