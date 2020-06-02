«Эвотор»: торговый оборот малого бизнеса достиг 69% от докризисного

Выручка торговых точек малого и среднего бизнеса в России на прошлой неделе составила 69% от докризисного уровня. Об этом говорят результаты исследования IT-компании «Эвотор», с которыми ознакомился Rusbase.

По данным «Эвотора», на неделе с 25 по 31 мая торговый оборот МСБ в семи регионах России приблизился к уровням начала марта. Это произошло в Ростовской, Липецкой, Курганской, Оренбургской областях, а также в ХМАО, Кабардино-Балкарии и республике Алтай.

В Мордовии, Ленинградской области и Адыгее торговый оборот превысил докризисный уровень.

В Москве обороты МСБ достигли 36% от начала марта, при этом на прошлой неделе работали только 35% предприятий. В Санкт-Петербурге выручка малых и средних предприятий составила 55% от докризисного уровня, работали лишь 44% торговых точек.

На последней неделе мая сохранился высокий спрос на товары для отдыха и спорта, стройматериалы и другие товары для дома. Выручка магазинов пива на 6% превысила показатели начала марта. Бары, которые работают на вынос, увеличили выручку на 8% по сравнению с началом марта.

Впервые за время ограничений достигла уровня докризисной выручка табачной розницы. В то же время оборот алкомаркетов остается ниже докризисного ― 84,7% к началу марта.

Обороты несетевых зоомагазинов были выше докризисных на 6%, владельцы домашних животных активно обращались к ветеринарам.

Выручка несетевых супер- и мини-маркетов остается ниже докризисной ― 87,2% от начала марта, несетевых аптек — 70,8%.

«Эвотор» использовал для анализа данные онлайн-касс ― 650 тысяч устройств по всей России. Сравнивалось среднедневное количество онлайн-касс, пробивающих от 1 чека в день, за неделю и среднедневной оборот по этим кассам за неделю. Показатели двух последних недель ― с 18 по 24 мая и с 25 по 31 мая ― сравнивались с данными за докризисную неделю со 2 по 8 марта.

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