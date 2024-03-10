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Федеральная таможенная служба РФ назвала ключевых торговых партнеров страны в Европе в 2023 году

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Почти половина товарооборота России с европейскими странами пришлась на трех ключевых торговых партнеров страны в этом регионе — Белоруссию, Германию и Нидерланды, как сообщает Федеральная таможенная служба РФ.

Федеральная таможенная служба РФ назвала ключевых торговых партнеров страны в Европе в 2023 году

Данные подтверждаются национальной статистикой других стран, подчеркивают «РИА Новости», с которыми ФТС подлилась своими подсчетами.

Из существенно сократившегося до $163,4 млрд в 2023 году товарооборота России с Европой $55 млрд — торговля с Белоруссией ($23,5 млрд — российский экспорт, $31,4 млрд — белорусский экспорт).

Совокупные показатели по другим европейским странам снизились в 2,8 раза. По отдельности государства региона показали следующие цифры:

  • Германия — лидер по товарообороту с РФ ($12,2 млрд),
  • Нидерланды ($9,9 млрд),
  • Италия ($9,4 млрд),
  • Швейцария ($6,9 млрд),
  • Венгрия, Бельгия, Польша, Франция, Австрия ($5+ млрд),
  • Болгария ($4 млрд),
  • Сербия ($2,9 млрд),
  • Великобритания ($1,1 млрд),
  • Хорватия, Молдавия, Норвегия ($0,5 млрд).

Незначительные показатели торговли (менее $300 тыс.) — с Черногорией, Боснией и Герцеговиной, Исландией, Северной Македонией и Андоррой.

Фото на обложке: Unsplash

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