Почти половина товарооборота России с европейскими странами пришлась на трех ключевых торговых партнеров страны в этом регионе — Белоруссию, Германию и Нидерланды, как сообщает Федеральная таможенная служба РФ.

Федеральная таможенная служба РФ назвала ключевых торговых партнеров страны в Европе в 2023 году