Федеральная таможенная служба РФ назвала ключевых торговых партнеров страны в Европе в 2023 году

Почти половина товарооборота России с европейскими странами пришлась на трех ключевых торговых партнеров страны в этом регионе — Белоруссию, Германию и Нидерланды, как сообщает Федеральная таможенная служба РФ.
Данные подтверждаются национальной статистикой других стран, подчеркивают «РИА Новости», с которыми ФТС подлилась своими подсчетами.
Из существенно сократившегося до $163,4 млрд в 2023 году товарооборота России с Европой $55 млрд — торговля с Белоруссией ($23,5 млрд — российский экспорт, $31,4 млрд — белорусский экспорт).
Совокупные показатели по другим европейским странам снизились в 2,8 раза. По отдельности государства региона показали следующие цифры:
- Германия — лидер по товарообороту с РФ ($12,2 млрд),
- Нидерланды ($9,9 млрд),
- Италия ($9,4 млрд),
- Швейцария ($6,9 млрд),
- Венгрия, Бельгия, Польша, Франция, Австрия ($5+ млрд),
- Болгария ($4 млрд),
- Сербия ($2,9 млрд),
- Великобритания ($1,1 млрд),
- Хорватия, Молдавия, Норвегия ($0,5 млрд).
Незначительные показатели торговли (менее $300 тыс.) — с Черногорией, Боснией и Герцеговиной, Исландией, Северной Македонией и Андоррой.
Фото на обложке: Unsplash
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