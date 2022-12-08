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IKEA выпустит «умный» торшер с bluetooth-колонкой

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

IKEA анонсировала выпуск «умного» торшера с bluetooth-колонкой. Продукт выйдет на рынок в январе 2023 года и будет стоить $260.

IKEA выпустит «умный» торшер с bluetooth-колонкой

Торшер со встроенной колонкой IKEA разработала совместно с американским производителем аудиопродукции Sonos, пишет The Verge.

Светильник Symfonisk выполнен в минималистичном дизайне. На абажуре предмета интерьера установлена колонка. Ей можно управлять с помощью кнопок, размещенных на панели.

Торшер с колонкой, который не будет выделяться в интерьере, можно использовать в качестве дополнительного источника звука в составе домашнего кинотеатра, отмечает издание. Колонку можно подключить к «умному дому» от IKEA.

Новый продукт выйдет на рынок в январе 2023 года по цене $260. В комплекте будут сменные абажуры разных цветов.

Фото: The Verge

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