IKEA выпустит «умный» торшер с bluetooth-колонкой

IKEA анонсировала выпуск «умного» торшера с bluetooth-колонкой. Продукт выйдет на рынок в январе 2023 года и будет стоить $260.
Торшер со встроенной колонкой IKEA разработала совместно с американским производителем аудиопродукции Sonos, пишет The Verge.
Светильник Symfonisk выполнен в минималистичном дизайне. На абажуре предмета интерьера установлена колонка. Ей можно управлять с помощью кнопок, размещенных на панели.
Торшер с колонкой, который не будет выделяться в интерьере, можно использовать в качестве дополнительного источника звука в составе домашнего кинотеатра, отмечает издание. Колонку можно подключить к «умному дому» от IKEA.
Новый продукт выйдет на рынок в январе 2023 года по цене $260. В комплекте будут сменные абажуры разных цветов.
Фото: The Verge
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