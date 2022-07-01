Аналитики Sk Fintech Hub оценили итоговый заработок российских майнеров за 2022 год

Sk Fintech Hub оценил, сколько российские майнеры заработают по итогам 2022 года. Майнинг становится все более популярным способом заработка несмотря на падение капитализации криптовалют в три раза – с $3 трлн до $1 трлн – за последние восемь месяцев, подчеркнули эксперты.

Экспертной оценкой относительно итоговой выручки российских майнеров за текущий год с RB поделились в Sk Fintech Hub.

С учетом этих предварительных данных, общая выручка майнеров всех криптовалют в России может составить ​​$626 млн за первое полугодие 2022 года. Выручка за весь 2022 год составит примерно $964 млн. На выручку от добычи биткоина придется почти половина – $410 млн.

«По оценкам экспертов в 2022 году в качестве вознаграждения майнеры получат 328,5 тыс. биткоинов, что составит $9 млрд в год по среднегодовому курсу в $27,5 тыс. за один биткоин. Российские майнеры смогут получить около 15 тыс. биткоинов и заработают на этом более $410 млн за весь 2022 год», – пояснили в Sk Fintech Hub.

В России биткоин майнят более 300 тыс. человек, по данным майнинг-фермы BitRiver.

«Россия с точки зрения майнинга теряет лидирующие позиции, за несколько месяцев доля России в общем хэшрейте сети биткоина упала в 2,5 раза, а курс биткоина за 3 месяца упал на 57%», – отметил директор Sk Fintech Hub Павел Новиков.

На США приходится 37,8% мирового хэшрейта в сети биткоина, Китай – 21,1%, Казахстан – 13,2%, Россию – 4,6%, привели данные аналитики.

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