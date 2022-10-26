Разработчиков и издателей игр могут обязать маркировать контент по возрасту

Минэкономразвития, Минздрав, Роскомнадзор и Минцифры готовят законопроект, который обяжет разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрасту, пишет «Коммерасантъ» со ссылкой на документ и источники.

Министерства также предложили запретить выпуск и продажу видеоигр, которые содержат запрещенную для распространения информацию. Эти изменения ведомства намерены включить в законы «Об информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью».

При маркировки игр издатели должны будут опираться на мнение экспертных организаций, список которых разработает Минцифры и Роскомнадзор. Документ вступит в силу с 1 марта 2024 года.

В Роскомнадзоре сообщили, что российское законодательство сегодня не регулирует компьютерные игры. Нововведения нужны для «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан» и для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».

Разработчикии и издатели опасаются, что такие изменения приведут к блокировке иностранных площадок игровой дистрибуции, если те откажутся выполнять требования российских регуляторов. Участники рынка уверены, что в отношении контента нужен взвешенный подход, а законопроект должен обсуждаться с отраслью.

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