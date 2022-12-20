Продажи туров за рубеж в 2022 году вырастут на 22%

В 2022 году турбизнес может нарастить оборот на 22%, до 300–330 млрд рублей. Динамику обеспечит рост стоимости среднего тура на 30% и наличие популярных направлений — Турции, Египта и Таиланда.
В среднем зарубежные поездки подорожали в этом году на 20-30%. В начале 2023 году рост продаж продолжится, несмотря на ограниченный объем перевозки и сложности с организацией поездок, сообщил «Коммерсантъ».
На оборотах турбизнеса, по словам участников рынка, могли сказаться и продажи марта — конца сентября, когда стоимость полетов за рубеж резко выросло на фоне панического спроса. Небольшое число рейсов по выездным направлениям привело к увеличению глубины бронирований и среднего чека.
В сентябре самыми привлекательными направления для отдыха внутри России стали Санкт-Петербург и Москва. Женщины выбирают Петербург намного чаще, чем мужчины — 24% против 15%.
Среди других городов, где россияне не против отдохнуть — Анапа, Великий Новгород, Новосибирск, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Пятигорск, Мурманск и Кисловодск.
Только 4% опрошенных заявили, что мечтают только о зарубежных направлениях.
Фото на обложке: Unsplash
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