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Летний отдых в России подорожает на 30% — прогноз

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Цены на летние путевки, отдых в гостиницах и санаториях в России поднимутся на 30%. С таким прогнозом выступили российские туроператоры. Они советуют бронировать поездки сейчас, потому что бизнес занял выжидательную позицию и может вскоре поднять цены.

Летний отдых в России подорожает на 30% — прогноз

О прогнозе туроператоров относительно стоимости летнего отдыха в России пишет «Интерфакс».

Цены на путевки, отдых в гостиницах и санаториях поднимутся в среднем на 10-30%, прогнозируют участники рынка. Пока туроператоры не повышают стоимость путевок и заняли выжидательную позицию, однако если цены продолжат расти и гостиничный бизнес поднимет стоимость услуг, то и цены на путевки тоже пойдут вверх.

Туроператоры советуют планировать поездки сейчас и заранее бронировать путевки, пока цены находятся на прежнем уровне и покупателям еще доступны скидки и акции.

Представители рынка отметили, что после начала военной операции России на Украине число бронирований гостиниц снизилось на 50-60%, однако после возобновления программы туристического кэшбэка 15 марта спрос восстановился.

Фото на обложке: Regissercom / Shutterstock

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