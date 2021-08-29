Камчатку, Дагестан и города «Золотого кольца» назвали самыми благожелательными к туристам регионами

Большинство жителей Дагестана и Камчатки не находит раздражающих факторов в туристическом трафике в свои регионы, выяснил исследовательский центр портала SuperJob. Туристы также имеют меньше всего нареканий к отдыху в этих местах.
SuperJob интересовали претензии к популярными внутрироссийским направлениям со стороны туристов, а также со стороны местных жителей к туристам. Исследовательский центр проводил открытый опрос, обращаясь к респондентам с вопросом «Какие три вещи больше всего раздражают вас на курортах и в туристических местах...».
Среди самых благожелательных к туристам мест оказались Камчатка, Дагестан и города «Золотого кольца»: большинство местных жителей отметили, что отдыхающие совершенно не раздражают их.
В топе раздражающих туристов вещей почти во всех регионах — отсутствие туристической инфраструктуры и высокие цены. Исключение составляет Алтай, где главное нарекание со стороны туристов заключается в дороговизне услуг. Среди наиболее раздражающих туристов факторов в Крыму, Дагестане и на Камчатке — отношение местных жителей (как высокомерие и недовольство количеством приезжих). На маршруте «Золотого кольца» туристов раздражают плохие дороги, в Калининградской области — переменчивая погода.
В Краснодарском крае и на Ставрополье туристы отмечали невоспитанность и хамство со стороны других туристов.
Среди регионов, отдых в которых туристы связали в основном только с положительными эмоциями, — Калининградская область, Дагестан, Ставрополье и Камчатка. Более 40% туристов, посетивших эти регионы за последние три года, не высказали претензий.
Местные жители назвали заметно меньшее количество вещей, которые раздражают в туристах. Первая тройка оказалась единой для всех регионов: неуважительное отношение к коренному населению, невоспитанное поведение и мусор.
В опросе приняли участие представители экономически активного населения России старше 18 лет, посещавшие курорты и туристические места России в течение последних трех лет, а также местные жители.
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Фото: AntonSokolov / Shutterstock
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