Власти Турции, Египта и Туниса подтвердили заинтересованность в российских туристах

Глава Ростуризма России Зарина Догузова переговорила с министрами туризма Туниса, Египта и Турции. Основная тема переговоров — дальнейшее развитие туристических контактов между странами.
Министры подтвердили заинтересованность в российских туристах в наступившем курортном сезоне. Им также важно увеличить турпоток из России, сообщило агентство «Прайм».
Власти этих стран также добавили, что никаких ограничений для российских туристов не ожидается, и что стороны намерены сотрудничать.
Таким образом, три наиболее популярных массовых направления остаются открыты для отдыха россиян, и партнеры в этих странах продолжат обеспечивать для них безопасное и комфортное пребывание, констатировала Догузова.
Фото на обложке: Seqoya /
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