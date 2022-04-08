SpaceX впервые отправила туристов на МКС

Компания Илона Маска впервые отправила туристов на МКС. В первом коммерческом полете SpaceX участвуют четыре человека, каждый из них заплатил за билет на корабль Crew Dragon около $55 млн.
О запуске коммерческой миссии SpaceX на Международную космическую станцию пишет Bloomberg. Запуск ракеты Falcon 9 провели с космического центра Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.
На борт корабля Crew Dragon попали четыре туриста из США, Канады и Израиля. Возглавил экипаж вице-президент Axiom Space – партнера SpaceX по запуску миссии – бывший астронавт Nasa Майкл Лопес-Алегрия. Каждый участник коммерческого полета заплатил за билет на корабль около $55 млн.
Полет продлится 10 дней. Экипаж займется лабораторными экспериментами, поучаствует в коммерческих мероприятиях, а также отведает специально подготовленную космическую кухню от шеф-повара.
SpaceX планировала отправить туристов в космос 21 февраля, но запуск неоднократно переносили.
Свою первую регулярную миссию на МКС с астронавтами на борту SpaceX отправила в ноябре 2020 года. В сентябре прошлого года компания Илона Маска впервые отправила в космос гражданский экипаж.
Фото на обложке: Sundry Photography /
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