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SpaceX впервые отправила туристов на МКС

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Компания Илона Маска впервые отправила туристов на МКС. В первом коммерческом полете SpaceX участвуют четыре человека, каждый из них заплатил за билет на корабль Crew Dragon около $55 млн.

SpaceX впервые отправила туристов на МКС

О запуске коммерческой миссии SpaceX на Международную космическую станцию пишет Bloomberg. Запуск ракеты Falcon 9 провели с космического центра Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

На борт корабля Crew Dragon попали четыре туриста из США, Канады и Израиля. Возглавил экипаж вице-президент Axiom Space – партнера SpaceX по запуску миссии – бывший астронавт Nasa Майкл Лопес-Алегрия. Каждый участник коммерческого полета заплатил за билет на корабль около $55 млн.

Полет продлится 10 дней. Экипаж займется лабораторными экспериментами, поучаствует в коммерческих мероприятиях, а также отведает специально подготовленную космическую кухню от шеф-повара.

SpaceX планировала отправить туристов в космос 21 февраля, но запуск неоднократно переносили.

Свою первую регулярную миссию на МКС с астронавтами на борту SpaceX отправила в ноябре 2020 года. В сентябре прошлого года компания Илона Маска впервые отправила в космос гражданский экипаж.

Фото на обложке: Sundry Photography / Shutterstock

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