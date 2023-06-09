Туристы стали заранее планировать заселение в гостиницы

Россияне начали бронировать проживание в гостиницах РФ в среднем за десять дней до заезда. Во время пандемии COVID-19 граждане выкупали номера в день заселения из-за опасения внезапных ограничений. Сейчас туристы опасаются нехватки качественных гостиниц с оптимальной стоимостью проживания на популярных направлениях.
Самая высокая глубина бронирований сейчас в Калининграде — почти 17 дней, что в полтора раза выше год к году. В Сочи рост составил 14%, до 12 дней, в Казани — 40%, до 11 дней, узнал «Коммерсантъ».
По словам участников рынка, раннее планирование заселения связано с негативным опытом россиян в 2022 году, когда во время сезона сложно было найти свободные номера. Кроме того, сейчас авиакомпании заметно повышают тарифы ближе к дате вылета, что тоже стимулирует планировать отпуск заранее.
Увеличившаяся глубина бронирования также позволяет отельерам регулировать тарифы и планировать расходы, добавляют эксперты.
Фото на обложке: Unsplash
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